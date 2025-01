Cela va bientôt faire dix ans que The Witcher 3 est sorti, mais il est encore capable de fort joliment nous régaler les yeux avec les bons outils et réglages.

Pour ne pas changer une formule qui marche, Digital Dreams nous l'illustre de très belle manière avec une nouvelle vidéo de The Witcher 3 avec les potards graphiques à fond, ainsi qu'une solide batterie de mods. Le résultat nous montre en tout cas que le chef d'œuvre de CD Projekt RED sorti en 2015 n'a pas encore à rougir de la concurrence, d'ici à un The Witcher 4 qu'on attend encore plus fou visuellement grâce à l'Unreal Engine 5.

The Witcher 3 continue de nous ensorceler en attendant la relève

Grâce à une communauté de moddeurs passionnés, des jeux assez vénérables comme GTA 5, Skyrim ou en l'occurrence The Witcher 3 peuvent encore totalement rester d'actualité sur le plan graphique. Après un très appréciable patch next-gen en 2022, ce dernier a notamment bénéficié sur ce terrain du mod HD Reworked NextGen, visant à améliorer drastiquement la résolution d'une tonne d'éléments du jeu de base, par le talentueux Halk Hogan.

Avec de telles refontes visuelles ainsi que divers mods visant à améliorer les effets de lumière (comme Willy Lighting Mod, spécifiquement utilisé dans la vidéo ci-dessous) ou des technologies comme le Ray-Tracing, The Witcher 3 a encore de très beaux restes. C'est ce qu'illustre une fois encore Digital Dreams avec une superbe vidéo du jeu en 4K à 60 FPS. De jour comme de nuit, le titre de CD Projekt RED impressionne toujours grâce à moult améliorations visuelles.

Naturellement, un tel résultat en toute fluidité demande une configuration extrêmement musclée. Digital Dreams utilise en l'occurrence une RTX 4090, un Ryzen 9 7950X et 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz. Le tout laisse en tout cas rêveur sur ce que nous prépare CD Projekt RED pour la suite de The Witcher 3. Cette nouvelle saga en compagnie de Ciri devrait nous en mettre plein la vue sur l'Unreal Engine 5, mais risque potentiellement de demander un PC encore plus puissant pour profiter pleinement des technologies graphiques dont il bénéficiera. Il faudra cependant attendre encore quelques années pour le découvrir.

Source : Digital Dreams sur YouTube