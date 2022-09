Et de quatre ? Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 sont-elles encore repoussées ? CD Projekt RED a apporté une réponse qui va rassurer les fans.

Cyberpunk 2077 a beau être au cœur de l’actualité, CD Projekt RED n’en oublie pas pour autant The Witcher. Le studio polonais s’est non seulement exprimé sur la saga de The Witcher 4, mais il aussi des nouvelles du patch PS5 & Xbox Series de The Witcher 3. Alors, encore repoussé ou pas ?

Quand sortiront les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ?

Reportée à trois reprises, la mise à jour de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series arrivera bien cette année. Les multiples retards laissent le doute planer, mais CD Projekt RED est formel : ce sera d’ici la fin de l’année 2022. Dans ses documents fiscaux, le studio a confirmé camper sur ses plans initiaux. « L’entreprise prévoit également de publier au quatrième trimestre de 2022 une édition mise à jour de The Witcher 3, tirant parti des capacités des consoles de nouvelle génération », peut-on lire.

Les retrouvailles avec Geralt de Riv, Ciri, Triss et Yennefer, tous pomponnés comme jamais, devraient donc bien avoir lieu cette année. La mise à jour PS5 et Xbox Series X de The Witcher 3 était initialement développée par le studio Saber Interactive avant que CD Projekt n'annonce reprendre la main en avril dernier. Le studio avait réfuté les rumeurs d’un développement assez fastidieux chez son partenaire. « Nous avons décidé de confier le travail restant sur la version next-gen à notre équipe de développement interne », avait déclaré le studio.

Les détails autour de cette version améliorée sont encore maigres. On sait que la finition du jeu sera revue à la hausse pour tirer profit de la puissance de PS5 et des Xbox Series et qu’elle inclura l’ensemble des DLC parus à ce jour. La mise à jour s’accompagnera également de quelques surprises sur le thème de la série Netflix de The Witcher. Nous devrions cependant en découvrir davantage dans les prochaines semaines.