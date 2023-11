Marcin Blacha, directeur narratif chez CD Projekt Red (CDPR) et figure clé derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, a récemment dévoilé une information intrigante. Les jeux auraient encore des secrets à dévoiler.

The Witcher 3 a encore des surprises

On peut donc apprendre que certains des meilleurs Easter egg dans ces jeux n'ont toujours pas été découverts. C'est dans un podcast récent avec d'autres développeurs, que Blacha a discuté de l'approche de CDPR en matière d'easter egg. Il explique que ces éléments ne sont pas planifiés à l'avance, mais émergent souvent spontanément durant le développement du jeu. Parfois, ces idées captivent tellement l'équipe qu'elles se transforment en quelque chose de spectaculaire.

Blacha admet que ses Easter eggs favoris dans les jeux sont toujours secrets et n'ont pas été découverts à ce jour. Il souligne leur difficulté à être trouvés et choisit de ne pas en divulguer davantage, laissant planer le mystère sur leur nature et leur emplacement. Il ne spécifie pas non plus dans quel jeu ces easter eggs se trouvent, laissant ouvertes toutes les possibilités entre Cyberpunk 2077 et les différents jeux de la série The Witcher.

De gros secrets

Tomasz Marchewka, co-directeur narratif chez CDPR, partage aussi ses réflexions sur les Easter eggs. Bien qu'il reconnaisse leur intérêt, il note qu'ils peuvent parfois devenir envahissants et rompre l'immersion. Cela amène Blacha à expliquer que les Easter eggs représentent un moyen pour les développeurs de créer un lien direct et personnel avec les joueurs. Par exemple, un développeur pourrait intégrer un Easter egg lié à Doctor Who par affection personnelle pour la série, établissant ainsi une connexion spéciale avec les joueurs partageant ce même intérêt.

Cette révélation de Blacha a sans doute stimulé l'intérêt et la curiosité des communautés de The Witcher et Cyberpunk 2077, les incitant à redoubler d'efforts pour découvrir ces mystérieux secrets. Ces éléments cachés dans les jeux ne sont pas seulement des clins d'œil amusants ou des références culturelles, mais aussi des moyens pour les développeurs de partager une part d'eux-mêmes avec la communauté des joueurs. On peut s'attendre à des vidéos sur le sujet dans les semaines à venir. Reste à savoir quand...

Parmi les secrets bien connus, on peut citer le cri de Wilhelm dans Skyrim et la visite d'extraterrestres dans Red Dead Redemption 2... Il est évident que les développeurs aiment faire preuve d'humour et de créativité. C'est plutôt une bonne nouvelle.