The Witcher 3 aurait pu inclure une quête tout simplement extraordinaire, qui aurait changé de nombreux aspects du jeu final. Explications et détails.

Les moddeurs continuent de fouiller les secrets de The Witcher 3, et cette fois, leur découverte est particulièrement intrigante. Une version abandonnée de la quête "À travers le temps et l’espace" aurait permis à Geralt et Avallac'h de visiter Night City, l’univers de Cyberpunk 2077. Ce scénario alternatif, imaginé bien avant la sortie de Cyberpunk, montre que CD Projekt Red explorait déjà des liens entre ses deux franchises phares.

Une version de la quête très différente sur The Witcher 3

Dans le jeu final, "À travers le temps et l’espace" est une quête où Geralt voyage entre plusieurs dimensions pour poursuivre la Chasse Sauvage. Il traverse des lieux fascinants, comme un désert autrefois recouvert par un océan conscient, un marais toxique ou encore un monde gelé par le White Frost. Mais dans cette version initiale, Geralt et Avallac'h trouvaient leur premier portail dans une garnison rédienne, et non à Novigrad. L’un de leurs arrêts ? Night City.

Le dialogue dataminé donne un aperçu de leurs réactions face à cette mégalopole futuriste :

Geralt : « Qu'est-ce que… qu'est-ce que c'est ? L’au-delà ? »

Avallac'h : « Non. Juste une autre réalité traversée par la Spirale… Avancée technologiquement, mais brisée. Mourante. »

Geralt : « C’est dégoûtant. Cette puanteur, ce bruit… Comment peut-on vivre ici ? »

Avallac'h : « Tu devrais le savoir. Ce monde est habité par des humains, pas des elfes. »

Cette version de la quête date de 2012, avant même le premier trailer de Cyberpunk 2077. À l’époque, CD Projekt Red envisageait déjà de connecter ses deux univers. L’un des détails les plus intéressants ? Une scène où Geralt donnerait des pièces de Novigrad à un mendiant dans Night City. Ce personnage serait ensuite réapparu, riche et prospère, dans Cyberpunk 2077. Une idée malicieuse qui aurait offert un clin d’œil marquant aux fans des deux franchises.

Finalement, cette version explicite du lien entre The Witcher et Cyberpunk n’a pas été conservée. CD Projekt Red a préféré une approche plus discrète. Par exemple, des énigmes dans Cyberpunk 2077 renvoient à des secrets cachés dans The Witcher 3. Ce choix subtil permet de créer un multivers partagé sans casser l’immersion des joueurs.

Avec le recul, cette sobriété semble judicieuse. Une scène où Geralt critique bruyamment Night City aurait pu paraître décalée par rapport au ton des deux jeux. À la place, les clins d’œil cachés nourrissent la curiosité des fans et renforcent leur envie d’explorer.

Source : What Lies Unseen Volume 1