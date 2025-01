The Witcher 3 impressionne encore et toujours, même des années après sa sortie. La preuve avec cette nouvelle découverte qui en surprend plus d’un parmi les joueurs.

Dix ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt continue de surprendre ses joueurs. Ce RPG emblématique, considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, regorge de détails qui passent souvent inaperçus. Dernière surprise en date : une découverte inattendue sur l’extension Blood and Wine, révélée par un joueur sur Reddit. Et il semble que même les fans les plus aguerris soient passés à côté.

Une découverte qui étonne la communauté sur The Witcher 3

Récemment, un joueur a partagé un détail méconnu : la Duchesse de Beauclair, personnage central de l’extension Blood and Wine de The Witcher 3, possède un léopard comme animal de compagnie. Ce fait, pourtant présent dans le jeu depuis 2016, a laissé la communauté bouche bée. Sur Reddit, les commentaires affluent. Certains joueurs, malgré des centaines d’heures de jeu et de multiples parties, admettent n’avoir jamais remarqué cet animal.

« Je suis sur ma énième partie et je n’ai jamais vu ça », commente un joueur. D’autres confient qu’ils découvrent encore des PNJ ou des détails qu’ils avaient manqués, même après plusieurs playthroughs. Cette capacité à toujours surprendre explique pourquoi le jeu reste une référence.

Un monde riche en détails

L’immense succès de The Witcher 3 repose sur son univers vivant et rempli de subtilités. Chaque recoin du monde regorge de détails narratifs ou visuels, rendant chaque partie unique. Mais avec une telle richesse, il est facile de passer à côté de certaines choses. La présence du léopard en est un parfait exemple. Situé dans les environs du palais de Beauclair, cet animal semble être une petite touche ajoutée pour renforcer l’immersion et la vie dans ce monde.

Cette découverte soulève une question intrigante : combien d’autres secrets sont encore cachés dans le jeu ? Même les joueurs les plus investis commencent à se demander ce qu’ils ont pu manquer. Malgré son âge, The Witcher 3 reste un incontournable pour les amateurs de RPG.

Source : Reddit