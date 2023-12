Une sublime PS5 collector aux couleurs de The Witcher 3, ça vous dit ? Un fan a réalisé le rêve de milliers de joueurs et ça envoie sérieusement. Il y en a qui ont un talent fou mine de rien.

À sa sortie, la PS5 n’a pas vraiment fait l’unanimité. Ce n’était pas une question de bibliothèque de jeux ou de spécification technique, mais plutôt de design. Visuellement, la PlayStation 5 a clairement divisé. Blanche, massive… certains l'ont même comparée à un coquillage ou un meuble pour se moquer. Rapidement, des coques spéciales ont commencé à voir le jour ici et là et ça continue encore. Un fan visiblement très inspiré a décidé de nous partager sa version d’une PS5 collector aux couleurs de The Witcher 3 et c’est absolument superbe.

Une PS5 Collector The Witcher 3 absolument magnifique

C’est sur les forums de Reddit qu’un amoureux de la franchise The Witcher a publié quelques visuels de son travail sur une PS5 collector. Noire, ornée de gravures sur sa façade avant où trône le symbole de l’École du Loup, visage du jeu. La coque est elle aussi entièrement customisée. Le titre est ainsi gravé sur la partie droite de la console, juste au-dessus du lecteur, tandis qu’un énorme logo recouvre toute la partie gauche. Quelques griffures et éclats rouges pour sublimer le tout et le tour est joué.

Malheureusement, contrairement à d'autres, cette PS5 Collector est une conception de fan et n’est pas à la vente, du moins pour le moment, puisque son créateur n’est pas contre l’idée d’offrir ses services. Il n’empêche que ça fait franchement rêver. Les consoles collector aux couleurs de nos licences favorites sont extrêmement rares et les collectionneurs ont souvent les crocs. D’un autre côté, quand il y en a, ce sont les scalpers qui s’en donnent à cœur joie.

Tiens, quelle console collector vous ferait rêver ?

Moi perso, je demande une PS5 aux couleurs de Mass Effect (je fais ce que je veux).