La communauté des joueurs de The Witcher 3: Wild Hunt peut s'attendre à une nouveauté significative qui enrichira leur expérience de jeu. Cette attente, longuement espérée, devrait permettre d'augmenter la durée de vie déjà immense du jeu. Près de dix ans après sa sortie, ce RPG demeure ancré dans l'esprit des joueurs, mais l'aventure est loin d'être terminée.

The Witcher 3 va encore frapper fort

CD Projekt Red, le développeur bien connu du jeu, a récemment ouvert les portes aux tests publics de REDkit, l'outil officiel de modding pour The Witcher 3, accessible via la plateforme Steam. Cette initiative permet aux joueurs de tester les outils utilisés par les créateurs du jeu eux-mêmes, promettant une liberté quasi illimitée pour la personnalisation du RPG.

Le REDkit se veut être une plateforme exhaustive, mise à disposition en phases successives, où la communauté de joueurs peut s'inscrire pour accéder progressivement à ces fonctionnalités. Si l'accès complet à tous les joueurs est prévu pour plus tard dans l'année, aucune date précise n'a encore été annoncée. Si le travail accompli par certains fans est déjà impressionnant sans ces outils, imaginez un peu ce que ce sera avec. On peut s'attendre à voir émerger de futures pépites dans les années à venir. C'est donc à la fois une bonne nouvelle pour les moddeurs mais aussi pour nous autres, simples mortels, qui pourrons profiter de belles choses dans un futur plus ou moins proche.

Quid de la suite ?

Parallèlement à ces développements passionnants sur The Witcher 3, CD Projekt Red travaille également sur le futur de la série. Un projet de jeu, actuellement sous le nom de code Polaris (The Witcher 4), est en préparation. Ce dernier marquera le début d'une nouvelle trilogie pour l'univers de The Witcher. La phase de recherche de ce nouveau projet s'est achevée l'année dernière et le développement a déjà progressé vers la pré-production. Selon les dernières informations partagées lors de la conférence sur les résultats financiers de l'année fiscale 2023 de l'éditeur, l'équipe dédiée à Polaris compte désormais 400 personnes, ce qui en fait la plus grande équipe de développement de CD Projekt à ce jour.

Avec ces développements, CD Projekt Red continue de renforcer son engagement envers sa communauté de joueurs, en leur offrant non seulement la possibilité de modifier The Witcher 3 mais aussi en leur promettant de nouvelles aventures palpitantes dans les années à venir. Il faut s'attendre à voir de gros mods bientôt...