Après de longs mois d'attente, une nouveauté extrêmement surveillée des fans de The Witcher 3 est enfin dispo, et ça change véritablement tout pour le chef d'œuvre de CD Projekt RED.

Cela fait un moment que nous vous relatons les progrès du célèbre moddeur Halk Hogan sur l'avancement de son travail sur le très attendu mod de The Witcher 3 baptisé HD Reworked NextGen Edition. Comme son nom l'indique, celui-ci entend apporter une profonde et superbe refonte visuelle de la version « next-gen » du jeu déployée en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une longue attente qui touche enfin à son terme, et qui en valait visiblement clairement la peine.

Un nouveau souffle encore plus « next-gen » pour The Witcher 3

Malgré ses 9 ans bien tassés, The Witcher 3 a encore de beaux restes, même aujourd'hui. Ce notamment grâce à la mise à jour « next-gen » susmentionnée sortie il y a deux ans et visant à exploiter le hardware plus robuste des PC plus récents et des consoles PS5 et Xbox Series. Halk Hogan avait déjà travaillé sur un mod HD Reworked pour la version originale du jeu afin de rehausser la qualité graphique d'ensemble de celui. Du fait de l'énorme popularité du précédent mod, il s'est logiquement attelé à une version NextGen. Celle-ci est donc désormais disponible et change radicalement de nombreux aspects de The Witcher 3.

Le mod HD Reworked NextGen Edition retravaille en effet une foultitude d'éléments du chef d'œuvre de CD Projekt RED. Ce tant au niveau des textures que des modèles, matériaux et autres assets. Le tout offre un aspect beaucoup plus réaliste et « palpable » à un The Witcher 3 désormais plus beau que jamais. Le mod était tellement attendu que le compte X.com officiel de la licence lui-même en a fait la promotion, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Il partage également quelques comparatifs entre la version « next-gen » du jeu et les remarquables changements apportés par le mod.

Celui-ci est téléchargeable gratuitement sur Nexus Mods, et n'est donc pour l'instant accessible que sur PC. Attention toutefois, il pèse son conséquent poids d'environ 12 Go. Il demande également une configuration assez robuste pour tourner correctement. Voilà en tout cas une bonne manière de juguler l'énorme (et probablement assez longue) attente autour de The Witcher 4, tout récemment entré en phase de pleine production.

Sources : The Witcher sur X.com ; Nexus Mods