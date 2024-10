The Witcher 3 va bientôt profiter d'une importante refonte graphique pour le rendre encore plus beau, comme l'illustre de manière impressionnante cette vidéo de démonstration.

The Witcher 3 a déjà eu droit à un important lifting graphique avec sa version « next-gen » notamment à destination des consoles PS5 et Xbox Series, mais également sur PC. C'est d'ailleurs cette plateforme qui va profiter d'une nouvelle et profonde refonte visuelle particulièrement attendue par les adeptes de modding.

Comme une seconde peau pour la version « Next-Gen » de The Witcher 3

Cela fait maintenant plusieurs mois que Halk Hogan travaille sur son très attendu mod baptisé « The Witcher 3 HD Reworked NextGen Edition ». Il s'est notamment fait connaître grâce justement à la version précédente de ce mod, qui proposait un beau lifting à la version de base du chef d'œuvre de CD Projekt RED sorti en 2015. Deux ans après la sortie de sa version « Next-Gen », le titre va donc se montrer sous de plus beaux atours encore grâce à la dernière version en date du mod d'Halk Hogan. Le fruit de son énorme travail sera accessible à toutes et tous sur PC à partir du 23 novembre à venir.

Le moddeur accompagne l'annonce tant attendue de la sortie de The Witcher 3 HD Reworked NextGen Edition avec une vidéo de présentation de ses bienfaits. Et force est de constater que le résultat est bluffant. Quasiment toutes les textures du jeu ont été retravaillées et leur résolution réhaussée pour un rendu « HD » du plus bel effet. Vous pouvez voir tout cela avec la vidéo ci-dessous, centrée sur la ville majeure de Novigrad.

Naturellement, qui dit textures presque intégralement retravaillées dit forcément un jeu nettement plus gourmand en ressources. Il faudra donc s'armer d'un PC bien équipé pour profiter de The Witcher 3 dans sa version la plus belle à ce jour. Cela pourrait en tout cas aider certains à patienter d'ici la sortie hélas probablement encore lointaine de The Witcher 4, cette fois sur l'Unreal Engine 5 et non sur le récalcitrant moteur maison de CD Projekt RED.

Source : Halk Hogan sur YouTube