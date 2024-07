The Witcher 3 reste l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Un chef d'oeuvre pour beaucoup qui a propulsé CD Projekt Red vers d'autres sphères. D'où l'énorme attente suscitée Cyberpunk 2077 par son annonce. C'est toujours l'un titres les mieux notés, tous genres confondus, sur Metacritic ou des plateformes comme Steam. Avant de tirer un trait sur leur jeu, le studio polonais a offert un outil très utile pour certains utilisateurs.

Du contenu ajouté dans The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 4 accapare en ce moment toute l'attention de CD Projekt Red. Le plus gros des développeurs sont dessus, la production va bientôt commencer et c'est pour cela que c'est le prochain soft le plus avancé de la société. « Cette nouvelle saga va très bientôt entrer en production. C'est notre projet le plus avancé par rapport aux autres » a déclaré Pawel Sasko. Autrement dit, la sortie de Cyberpunk 2 et des autres titres confirmés est encore lointaine. Pour patienter jusqu'à la prochaine aventure du sorceleur, l'internaute paulr0013 a pris en main le REDkit, l'outil de modding de The Witcher 3 Wild Hunt pour créer de nouvelles quêtes.

Car oui, c'est à cela que sert The Witcher 3 REDKit qui est sorti en mai dernier. Cela permet de concevoir soi-même des missions, d'ajouter des personnages ou des lieux. Une fonctionnalité qui peut transformer le jeu si elle se retrouve entre de bonnes mains. Paulr0013 a donc créé le mod « Witcher 3 Quests Extended » pour faire durer le plaisir. « Il s'agit d'un mod qui ajoute 15 nouvelles quêtes uniques. Ces missions s'activent à des moments différents et proposent des activités variées. Certaines sont assez rapides à terminer, tandis que d'autres peuvent s'étendre sur de grandes parties du jeu » explique paulr0013.

« Certaines activités dans The Witcher 3 donnent souvent lieu à des récompenses et parfois à des interactions ou dialogues uniques. Mais elles ne sont pas consignées dans le journal. Certains d'entre elles peuvent même être manquées. Ce mod transforme ces activités en quêtes. Lorsque l'activité est déclenchée, ce mod ouvrira la mission et fournira un suivi avec des objectifs » ajoute le moddeur. Vous pouvez télécharger le mod W3QE sur Nexus Mods.

Avant de lancer éventuellement ce mod The Witcher 3, l'auteur conseille d'installer également trois modules supplémentaires : Brothers in Arms, DLC Events et Grammar of the Path.

Crédits : paulr0013.