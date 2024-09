À l'instar du GOTY 2023 Baldur's Gate 3, l'histoire tentaculaire du GOTY 2015 The Witcher 3 entièrement dictée par nos choix menait à des embranchements incroyablement complexes, CD Projekt RED ayant dû imaginer toutes les issues possibles. De tels choix mènent notamment à des fins radicalement différentes, dont celle considérée comme la « meilleure » par beaucoup. Attention toutefois, pour revenir sur le secret découvert à son égard, de massifs SPOILERS risquent de se glisser ci-dessous.

Une découverte de secrets qui n'a pas de fin dans The Witcher 3

Depuis l'ajout de l'outil REDKit assurant le plein support des mods sur The Witcher 3, les fans ne cessent de découvrir de nouveaux secrets bien enfouis dans les entrailles du chef d'œuvre de CD Projekt RED. Restaurations de fonctionnalités et cinématiques coupées du jeu final sont ainsi légion. C'est justement ce qui nous intéresse ici, s'agissant de la « meilleure fin » de Wild Hunt. Dans celle-ci, Ciri retrouve sa liberté pour embrasser pleinement la vie de sorceleuse. Mais la cinématique que l'on voit en jeu contenait des éléments coupés au montage.

Grâce au mod « Ciri Witcher Ending Restoration » de merigoldmaribor, nous pouvons ainsi découvrir (mais uniquement sur PC) ce que CD Projekt RED avait prévu pour cette fin de The Witcher 3. Pour rappel, après la grande bataille finale, Geralt retrouve sa fille adoptive dans la taverne de Blanchefleur, pour lui confier une superbe épée de sorceleuse. La même taverne où nous nous arrêtons d'ailleurs avec Vesemir au début du jeu. Une sorte de boucle bouclée, en somme. Mais certaines lignes de dialogues entre nos deux protagonistes ont été supprimées durant le développement. La plupart faisaient écho à certains choix opérés par le joueur au fil de l'aventure, notamment s'agissant de la personne à qui nous avons décidé de donner notre cœur, s'il y a lieu.

Dans la version de base de The Witcher 3, la fin se termine lorsque Ciri remet sa nouvelle épée dans son fourreau, et les crédits sont lancés. Mais ce mod restaure également une scène juste après cela, dans laquelle Geralt indique que leurs amis les attendent à Ellander, une principauté dans le nord de la Témérie. Vous pouvez voir tous ces éléments restaurés via la vidéo ci-dessous, ou en installant le mod de merigoldmaribor sur votre version de The Witcher 3.

Source : Nexus Mods