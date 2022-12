Déployé cette nuit, le très gros patch de The Witcher 3 à destination des consoles PS5, Xbox Series et du PC a fait de nombreux heureux. Nouveau contenu, améliorations graphiques en pagaille… CD Projekt a même dévoilé une fonctionnalité inédite pour l’occasion. Sauf que voilà, tout n’est pas rose et les joueurs PC ont de gros soucis.

Le patch de The Witcher 3 fait un faux départ sur PC

Beaucoup de joueurs PC ont en effet de gros problèmes depuis la mise à jour et certains bugs empêchent carrément de lancer leur The Witcher 3. Un grand nombre d'utilisateurs pointent notamment du doigt le ray tracing qui ferait littéralement crasher le jeu au démarrage. D’ailleurs, le problème a même été remarqué sur Steam Deck, le PC/console portable de Valve. Conscient du problème, CD Projekt a tenu à prendre la parole pour rassurer les fans. Le studio travaille actuellement sur le problème et compte bien corriger le tir dès que possible. Il faut donc être patient.

Nous sommes conscients des problèmes signalés par les joueurs sur PC depuis la mise à jour d'hier soir. Nous enquêtons activement sur tous les rapports et nous ferons le point sur les problèmes particuliers dès que possible. Nous vous remercions de votre patience !

Comme une odeur de Cyberpunk 2077

Le problème, c’est que les joueurs eux, montent rapidement dans les tours et commencent déjà à incendier les développeurs sur les réseaux sociaux. La mise à jour était en effet très, très attendue et beaucoup de personnes se sont ruées sur le jeu dès la mise en ligne du patch, l'ascenseur émotionnel qui en a suivi n’a pas dû plaire à tout le monde.

Avec ce nouveau démarrage raté et le spectre du lancement chaotique de Cyberpunk 2077 encore bien présent, CD Projekt doit certainement avoir quelques sueurs à l’heure qu’il est. Mais nul doute que les soucis seront rapidement corrigés. Pour le moment, en effet, il va simplement falloir attendre.

Entre ce patch de The Witcher 3 et le lancement catastrophe de The Callisto Protocol, décidément, les grosses sorties sur PC ont bien du mal à finir 2022.