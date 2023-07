The Witcher 3 est pour beaucoup l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Oui, oui, rien que ça. Et même si Cyberpunk 2077 est excellent et profite maintenant d'une vraie bonne réputation, malgré un départ difficile, c'est bien Geralt qui rafle la mise auprès des fans.

Le sorceleur a toujours la côte depuis la sortie du troisième épisode de la franchise il y a près de 8 ans maintenant. Un jeu désormais culte qui sera prochainement accessible aux abonnés des services Xbox Game Pass et/ou au Xbox Live Gold, vous pourrez prochainement l'essayer sans verser un centime supplémentaire grâce aux Free Play Days.

The Witcher 3 et trois autres jeux jouables gratuitement pour les abonnés Xbox !

Le célèbre RPG de CD Projekt fait en effet partie des jeux proposés gratuitement le temps d'un gros week-end pour tous les abonnés aux services Xbox. Du 20 au 23 juillet, les joueurs ayant souscrit à un abonnement Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold, pourront donc jouer à The Witcher 3 et ainsi profiter de sa toute dernière mise à jour « next-gen » sur Xbox Series qui apporte son lot de nouveautés et d'amélioration graphique et de gameplay.

Mais le sorceleur ne sera pas seul pour ces Free Play Days puisque les joueurs pourront retrouver 3 autres jeux en supplément. Vous pourrez dévaliser les tombeaux de vos voisins en ligne dans Meet Your Maker, le jeu multijoueur atypique signé Behaviour ( Dead by Daylight ), ou encore jouer du ballon orange avec la simulation de golf ultra appréciée PGA Tour 2K23 et Train Sim, jeu de simulation ferroviaire.

Tous les jeux des Free Play Days du 20 au 23 juillet

The Witcher 3

Meet Your Maker

PGA Tour 2K23

Train Sim

De jolies promotions pour compléter

Comme d'habitude, ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days accessible sur votre console. Vous pourrez télécharger les jeux et y jouer autant que vous voulez dans leur entièreté toute la durée de l'offre. Une fois la période de gratuité terminée, vous pourrez toujours acquérir le jeu complet et conserver vos sauvegardes. Des jeux sont d'ailleurs en promotion jusqu'au 23 juillet si le cœur vous en dit.