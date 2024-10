Neuf ans après sa sortie, le déjà excellent The Witcher 3 gagne grandement en immersion grâce à une toute nouvelle fonctionnalité rendue possible grâce au REDkit.

Depuis le déploiement en mai dernier du REDkit sur The Witcher 3, les moddeurs s'en donnent à cœur joie pour garnir le chef d'œuvre de CD Projekt RED en contenus et fonctionnalités. Celle qui nous intéresse ici s'intéresse justement à un mod déjà extrêmement populaire sur Skyrim, qui commence donc à s'installer dans les Royaumes du Nord pour les rendre encore plus immersifs.

Un « sacré vent » nouveau souffle sur The Witcher 3

Avec l'ajout des outils de modding offrant un contrôle total aux passionnés sur The Witcher 3, CD Projekt RED propose régulièrement des défis aux moddeurs les plus talentueux. L'un d'entre eux était de changer l'atmosphère du monde ouvert du jeu pour voir à quoi il ressemblerait en automne. Ianjoseph1986 a accepté le défi et a même poussé le vice encore plus loin. S'inspirant du très populaire « Seasons of Skyrim », en voici donc une adaptation sur Wild Hunt, baptisée « The Conjunction of the Seasons Climate and Nature Overhaul ».

Comme son nom l'indique, ce mod permet de changer la météo et les saisons dans les Royaumes du Nord ou à Toussaint, cadre du fantastique DLC Blood and Wine. Le moddeur est même allé jusqu'à retexturer entièrement toute la végétation pour chaque saison. Il est ainsi désormais possible de se balader dans The Witcher 3 au gré de l'été, de l'automne, de l'hiver ou du printemps.

Ce mod est cependant encore en développement. Son créateur entend en effet également intégrer la possibilité de changer de saison de manière dynamique en fonction du calendrier en jeu. Une tâche d'envergure en perspective, son équivalent sur Skyrim utilisant des outils de modding très complexes. Outils qui pourraient hélas ne pas être réutilisables sur The Witcher 3. Un mod à surveiller en tout cas de près, en attendant des nouvelles du très convoité The Witcher 4 actuellement en développement actif chez CD Projekt RED.

Source : Nexus Mods