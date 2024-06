L'épopée de Geralt de Riv, Sorceleur de profession, n'en finit pas de captiver des millions de fans à travers le monde. Que ce soit sur papier, au travers des nouvelles et romans d'Andrzej Sapkowski, sur petit écran via la série The Witcher ou au bout de nos manettes et claviers avec l'adaptation vidéoludique concoctée par CD Projekt, il y en a pour tout le monde !

Mais, il arrive que tout ne se déroule pas exactement comme prévue. Ceux qui ne connaissent l'univers que par la série Netflix taperont du poing sur la table en jurant contre le recasting d'un acteur pour succéder à Henry Cavill dans le rôle du Sorceleur. Toutefois, nous pensons plutôt ici aux joueurs et joueuses qui doivent parfois affronter bugs et autres difficultés techniques. Heureusement, un nouveau patch est disponible pour The Witcher 3 sur PC.

CD Projekt répare et optimise The Witcher 3

Hier, le studio polonais a publié un nouveau correctif PC pour le troisième opus de The Witcher. Il vient répondre à un problème particulièrement handicapant pour les joueurs. Mais, ce n'est pas tout. Aux petits soins avec sa communauté, CD Projekt facilite également la vie des moddeurs.

© CD Projekt.

D'abord, la patch vient résoudre des crashs persistants pour certains. De fait, celles et ceux qui activaient le système HairWorks sous DirectX 11 voyaient le jeu planter au moment de charger leur sauvegarde. Ils étaient donc obligés de désactiver l'option qui vise un meilleur rendu des poils et cheveux en temps réel. Désormais, ils n'auront plus à faire l'impasse sur cette optimisation graphique et pourront profiter encore mieux de la beauté du jeu.

Dans un second temps, le nouveau correctif va profiter aux moddeurs ! Ceux-ci peuvent désormais s'en donner à cœur joie depuis le déploiement du REDkit. Cependant, tout n'est pas toujours des plus faciles à prendre en main ou à mettre en place selon son désir. En mettant à jour le jeu, ils vont maintenant bénéficier d'un compilateur encore plus efficace, prenant en charge toutes sortes d'annotation. Cela permettra d'ajouter plus facilement de nouvelles fonctionnalités sans être contraint de fusionner les fichiers de script.