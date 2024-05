Le studio polonais avait pour rappel promis qu'elle était en développement en interne pour The Witcher 3, et c'est désormais officiel. Comble du bonheur pour les fans, elle arrive très bientôt.

The Witcher 3 n'est pas encore prêt à raccrocher ses épées

En novembre 2023, CD Projekt RED annonçait travailler sur un éditeur de mods officiel pour The Witcher 3, baptisé REDkit, en référence à son moteur maison RED Engine. L'outil est depuis passé par une phase d'early access. Le studio polonais revient donc pour enfin en annoncer la date de déploiement en version 1.0. Celle-ci est qui plus est toute proche, puisqu'on nous parle du 21 mai, soit dans deux petites semaines tout pile.

Le support officiel des mods via REDkit arrivera ainsi gratuitement à cette date sur GOG, Steam et l'Epic Games Store. CD Projekt RED invite d'ores et déjà les intéressés à l'ajouter dans leur liste de souhaits via le tweet d'annonce ci-dessous. Cet outil leur permettra en tout cas d'avoir la pleine maîtrise du moteur du jeu pour créer du contenu personnalisé avec une totale liberté. Le jeu n'aura en effet plus de secrets pour les moddeurs en herbe, puisqu'ils auront accès à absolument tous ses assets. Nouvelles quêtes, nouvelles zones, nouveaux équipements, le ciel et l'imagination des créateurs seront littéralement leurs seules limites.

Neuf ans après sa sortie, The Witcher 3 s'offre donc une nouvelle cure de jouvence, à condition bien sûr que les moddeurs soient au renvez-vous le 21 mai à venir. Compte tenu de l'énorme succès du titre de CD Projekt RED, gageons toutefois que la communauté répondra présent. Une manière comme une autre de patienter pour un certain The Witcher 4, développé quant à lui sur l'Unreal Engine 5. Quels nouvelles aventures attendent Geralt de Riv, Ciri et compagnie ? Début de réponse dans deux semaines.