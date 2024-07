Une fonctionnalité qui aurait parfaitement eu sa place dans The Witcher 3 et abandonnée par CD Projekt RED refait heureusement surface neuf ans après sa sortie.

Depuis l'ajout de l'outil REDKit, The Witcher 3 ne cache plus aucun secret pour les fans les plus curieux et talentueux. Ceux-ci ont pu déterrer de nombreux éléments cachés dans les entrailles du chef d'œuvre de CD Projekt RED. Tel est donc notamment le cas pour cette fonctionnalité abandonnée avant sa sortie neuf ans plus tôt, et remise en lumière par un moddeur.

La réputation de The Witcher 3 plus éclatante que jamais

Malgré son âge désormais avancé, The Witcher 3 a toujours su compter sur une communauté de moddeurs passionnée. Avec l'outil REDKit, elle a reçu de nouveaux jouets pour se fendre de créations encore plus folles. Entre créateur de personnage et un début de Remake officieux pour le premier opus, le ciel est désormais leur seule limite. D'autres moddeurs se sont à l'inverse adonnés à des travaux de recherche et d'archéologie dans les fichiers du magistral titre de CD Projekt RED.

FreakVIP a notamment versé dans la nécromancie en ressuscitant une fonctionnalité abandonnée de The Witcher 3 : un système de réputation et de moralité pour chaque région du jeu. Le studio polonais avait ainsi envisagé la possibilité pour Geralt de gagner ou perdre en réputation en fonction de ses actions. Aider la populace ou au contraire lui causer du tort allait ainsi entraîner de lourdes conséquences, pour rendre la vie du sorceleur plus ou moins tolérable. Cela se reflétait autant au niveau de la méfiance des gardes que pour les négociations auprès des marchands.

Baptisé sobrement Reputation System, ce mod de The Witcher 3 permet donc aux joueuses et joueurs de réinstaurer la fonctionnalité imaginée par CD Projekt RED. Le GOTY 2015 a en tout cas encore de bien beaux jours devant lui grâce à sa fidèle communauté de moddeurs. Une manière comme une autre d'attendre un visiblement très lointain et prometteur The Witcher 4, avec ou sans Geralt de Riv, en somme.

Voici un aperçu du système de réputation abandonné par CD Projekt RED, mais désormais ressuscité. © FreakVIP