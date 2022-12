Le lancement du patch next-gen de The Witcher 3 s’est accompagné de quelques problèmes. Crashs et bugs en tout genre sur PC, DLC absents sur PS5... les joueurs rencontrent quelques soucis qui sont en cours de résolution. Pour se faire pardonner et surtout remercier les fans de leur fidélité, CD Projekt RED a un petit quelque chose pour vous. L'éditeur polonais vient de déployer du contenu gratuit pour tout le monde.

Du contenu gratuit pour The Witcher 3

L’upgrade de The Witcher 3 a apporté son petit lot de correctifs bienvenus et s’est même payée le luxe de rajouter de nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues. Comme si toutes les améliorations graphiques et de gameplay ne suffisaient pas, voilà que CD Projekt RED distribue des cadeaux. Bon, il s’agit en réalité de plusieurs pièces d’équipement qui ne forment qu’une seule et même tenue. La seule condition pour les obtenir : posséder le jeu, ni plus ni moins.

Pour vous remercier de jouer à The Witcher 3 : Wild Hunt, nous avons préparé une sélection de récompenses in-game pour vous. Nous espérons que vous allez les apprécier.

Vous pouvez donc récupérer une épée, des gants, un pantalon, des bottes et bien plus, rendez-vous sur le site My Rewards. En jeu vous trouverez vos précieux au Palais royal de Wyzima. Vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions de Yennefer pour les récupérer. En bonus, celles et ceux qui ont joué à GWENT : The Witcher Card Game peuvent également obtenir une carte exclusive. Cette carte à l’effigie d’Ablete peut évidemment être utilisée lors des combats de Gwent dans The Witcher 3. Elle peut être obtenue au même endroit que l’ensemble de la nouvelle tenue de Geralt.