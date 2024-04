Après un hack d'envergure en 2021, The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 auraient à nouveau fait les frais d'un leak dont les conséquences pourraient être désastreuses pour CD Projekt RED.

Pour rappel, CD Projekt RED avait alors été victime d'une attaque par ransomware de la part du groupe HelloKitty. Dans l'exercice, le code source de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 avaient été récupérés. Trois ans plus tard, le groupe de hackers renommé HelloGookie refait parler de lui. Avec en prime un potentiel autre leak de très mauvaise augure pour les deux jeux phares du studio polonais.

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 encore victimes de hackers persévérants

À l'époque, le code source de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 étaient bloqués par un mot de passe. C'est donc cet élément crucial qui aurait désormais leaké. Celui-ci a été récupéré par le même groupe de hackers qui avait attaqué CD Projekt RED il y a trois ans. Il a au passage changé son nom HelloKitty pour HelloGookie. Ainsi, une build de The Witcher 3 aurait déjà été compilée par des personnes disposant du code source du jeu et du mot de passe le protégeant.

Cela vient par ailleurs saboter les plans de CD Projekt RED. Le studio prévoyait en effet de mettre à disposition du public plus tard dans l'année le kit de modding de son moteur maison RED. Celui-ci va pour rappel être abandonné dans The Witcher 4 et Cyberpunk 2, au profit de l'Unreal Engine 5.

Les deux jeux phares du studio polonais à nouveau dans la tourmente ? © CD Projekt RED

Quelles conséquences pour CD Projekt RED ?

Dans l'éventualité où le code source de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 deviennent publics, les conséquences pour CD Projekt RED seraient terribles. Le studio pourrait être forcé de retirer ces deux jeux phares du marché. Ce afin d'éviter de potentielles failles de sécurité ou des modifications à des fins malintentionnées. Une autre suggestion est de rendre les deux titres open source. Les moddeurs pourraient alors profondément modifier les deux jeux. Même mieux encore qu'avec les outils de modding attendus plus tard dans l'année. Dans tous les cas, un tel leak risque fatalement de fortement affecter les ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

Tout ceci relève toutefois encore de l'hypothétique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, CD Projekt RED ne s'est pas encore fendu d'un communiqué officiel. Rien n'est donc encore écrit dans le marbre, et la situation pour ces deux jeux phares pourraient finalement connaître une issue moins calamiteuse qu'escompté. L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement à ce sujet.