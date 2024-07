Neuf ans après sa sortie, on se rend progressivement mieux compte à quel point CD Projekt RED avait des projets fous pour son chef d'œuvre The Witcher 3, dont beaucoup ont malheureusement été abandonnés en cours de route. Mais c'était sans compter sur les moddeurs passionnés, qui les restaurent grâce à l'inestimable support de l'outil REDKit. C'est justement une telle fonctionnalité qui nous intéresse ici.

Un autre concept abandonné de The Witcher 3 refait surface

Il y a peu, nous apprenions notamment la résurrection d'un système de réputation et de moralité grâce à un mod . Celui-ci avait été envisagé par CD Projekt RED pour The Witcher 3, avant d'être malheureusement abandonné. Nouveau mod, et nouvelle découverte archéologique en ce sens. En fouillant dans les fichiers du jeu, MerseyRockoff a ainsi découvert l'intégralité d'un script qui aurait pu ne jamais voir la lumière du jour.

Baptisé sobrement Boat Races, ce mod disponible sur Nexus Mods permet donc, comme son nom l'indique, de s'adonner à des courses de bateau. Grâce seulement à des fichiers audio et texte, le moddeur s'est fendu d'une restauration de cette activité abandonnée dans The Witcher 3. Geralt peut ainsi défier d'autres bateliers dans quatre courses différentes, comme suit :

Course de Novigrad - Départ depuis panneau d'affichage du port de Novigrad.

Course d'Oxenfurt - Départ depuis le tableau d'affichage d'Oxenfurt.

Ruée d'Helmsman - Départ depuis le panneau d'affichage du village de Kaer Trolde.

Rallye des épaves - Départ depuis le tableau d'affichage de Holmstein, mais les courses ont lieu à Faroe.

Pour rendre son mod le plus accessible possible, MerseyRockoff a même rendu son mod compatible tant avec la version originale de The Witcher 3 que sa version Next-Gen. Il s'avère par ailleurs très facile à installer. Il suffit en effet de copier le dossier modBoatRaces et de le placer dans le dossier \mods du jeu. Même processus pour le dossier dlcBoatRaces. Ensuite, à vous les courses en bateau dans The Witcher 3. Vous trouverez pour vous en faire une meilleure idée quelques séquences de gameplay de ce mod via la vidéo ci-dessous.

