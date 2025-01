The Witcher 3 n’a pas dit son dernier mot, et un grand événement se profile à l’horizon, notamment pour les fans français. Cela s’annonce grandiose, avec une promesse à la hauteur des attentes.

The Witcher 3: Wild Hunt fête ses 10 ans, et CD PROJEKT RED a décidé de marquer le coup avec un événement exceptionnel. Car quoi de mieux pour faire la fête que de mettre un peu de musique et de réunir les gens ? C'est justement ce qui va se passer pour le RPG et on a enfin la date de tous les concerts, celui en France y compris.

Un bel événement pour The Witcher

Ainsi la tournée The Witcher in Concert proposera une immersion musicale unique, mêlant orchestre en live, visuels époustouflants et la musique emblématique du jeu. Le premier concert aura lieu le 20 août 2025 à la Gamescom de Cologne, en Allemagne. Ce sera le coup d’envoi d’une tournée qui traversera l’Europe avec des arrêts dans des pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Suède et bien sûr l’Allemagne. Chez nous, le rendez-vous est donné au 10 novembre 2025 au Grand Rex.

Des dates supplémentaires sont prévues pour l’Amérique du Nord et la Pologne. Les détails de ces futures étapes seront annoncés prochainement, alors restez connectés. Ce concert ne sera pas une simple performance orchestrale. Les musiques inoubliables de The Witcher 3 et de ses extensions seront accompagnées de projections de gameplay. Mais aussi de visuels immersifs.

Le groupe Percival, célèbre pour sa contribution à la bande-son du jeu, sera présent sur scène pour sublimer certaines représentations. De plus, Marcin Przybyłowicz, compositeur principal de The Witcher 3, participera à certaines étapes de la tournée. L'occasion pour lui pour partager son expérience avec le public.

Les billets seront disponibles dès le 24 janvier 2025. Une prévente exclusive est prévue les 22 et 23 janvier pour les abonnés à la newsletter officielle The Witcher in Concert. Ces privilégiés recevront un code spécial pour accéder à la billetterie avant tout le monde. Pour connaître les lieux, les horaires et réserver vos places, rendez-vous sur le site officiel de l’événement. Pour le moment, le prix n'est pas connu.

Cette tournée célèbre une décennie de succès pour The Witcher 3: Wild Hunt. Selon Marcin Przybyłowicz, "Chaque composition a été un pur bonheur à créer. Voir la communauté continuer à vibrer avec cette musique, dix ans après, est une immense fierté." Ce concert est une occasion unique de redécouvrir les morceaux qui ont marqué les joueurs du monde entier.

