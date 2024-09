Une fois de plus, le RPG The Witcher 3, même des années après, continue à mettre de très grosses claques grâce à son moteur de fou furieux. Voyez plutôt ce qu'il en est.

Les amateurs de The Witcher 3 vont être ravis ! Digital Dreams, célèbre pour ses vidéos de gameplay moddé, a publié une nouvelle vidéo spectaculaire du jeu. Cette fois-ci, le titre est transformé avec des graphismes ultra-réalistes, grâce à une combinaison de mods puissants, le tout en 4K à 100 FPS. Le rendu est bluffant, notamment grâce aux mods Autumn Seasons et Extreme Gore qui ajoutent une dimension visuelle inédite au jeu.

The Witcher 3 met toujours des claques

Dans cette vidéo, The Witcher 3 se dote d’un environnement automnal époustouflant. Les détails des feuilles qui tombent et les couleurs chaudes de l’automne donnent une ambiance encore plus immersive à l’univers déjà riche du jeu. Le mod Extreme Gore apporte quant à lui un réalisme brutal aux combats, rendant chaque affrontement encore plus saisissant.

Grâce à la carte graphique NVIDIA RTX 4090 et un processeur Ryzen 9 7950X, les performances sont fluides, avec un framerate de 100 FPS en 4K. Ce niveau de performance permet de pleinement profiter de ces graphismes extrêmes, tout en offrant une expérience de jeu d’une fluidité remarquable. Evidemment, ce n'est pas une configuration qui est à portée de tous. Mais que voulez-vous...

Cette vidéo est un exemple parfait de ce que la communauté de modding peut accomplir en repoussant les limites d’un jeu déjà magnifique. Si vous êtes fan de The Witcher 3 et que vous aimez personnaliser vos jeux, sachez qu'il est possible de se procurer les différents mods via ce lien du créateur.

Source : Digital Dreams