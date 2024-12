Le chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED qu'est The Witcher 3 va fêter en 2025 ses 10 ans (déjà...). Pour célébrer cela en bonne et due forme avec une énorme communauté de fans, le studio polonais ne va pas faire les choses à moitié et s'inspire notamment de PlayStation ou, dans une moindre mesure, Blizzard pour les 20 ans de World of Warcraft en ce sens. À savoir la colossale organisation d'une tournée de concerts à travers le monde. Voilà ce que le contrat de sorceleur stipule à ce sujet.

The Witcher 3 bientôt en tournée pour fêter ses 10 ans

2025 et 2026 vont être chargées en tournées de concerts en lien avec le jeu vidéo. D'un côté, nous avons en effet PlayStation - The Concert, qui entend nous proposer « une expérience live visuelle et sonore à la pointe de la technologie ». Alors que The Witcher 4 a fait une apparition inattendue mais très remarquée aux Game Awards 2024, CD Projekt RED nous a fait une autre belle surprise autour de The Witcher 3 en vue de fêter ses 10 ans l'an prochain, en emboîtant le pas de PlayStation.

En partenariat avec le groupe Percival, le studio polonais va en effet lancer sa propre tournée mondiale spéciale 10 ans de The Witcher 3. Là encore, on nous promet « un mélange innovant de visuels à la pointe de la technologie et de gameplay pour accompagner la bande-son originale du jeu ». Les fans de Geralt devraient donc en prendre plein les yeux et plein les oreilles avec l'excellente OST du chef d'œuvre de CD Projekt RED.

Cette tournée dédiée à The Witcher 3 commencera en Pologne et aux États-Unis en mai 2025. Elle arrivera ensuite en Europe dans le courant du dernier trimestre 2025. Enfin, elle retournera aux États-Unis durant le premier trimestre 2026. Pour savoir si le concert arrivera dans votre ville, rendez-vous sur son site officiel pour vous inscrire à la newsletter, pour être tenu au courant des futurs développements à son sujet. Êtes-vous prêts à suivre Geralt dans sa nouvelle Voie de barde mondial, en compagnie de son ami Jaskier ?

Source : Site officiel du concert The Witcher