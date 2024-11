La chaîne Digital Dreams frappe encore un grand coup. Cette fois, elle nous propose une version époustouflante de The Witcher 3 : Wild Hunt. Dans une vidéo d'une version ultra-modifiée, le jeu tourne en 8K à 60 FPS avec des paramètres extrêmes. Le tout est propulsé par une NVIDIA RTX 4090, la carte graphique la plus puissante du moment.

The Witcher 3 est encore bluffant malgré l'âge

The Witcher 3, déjà reconnu pour sa beauté graphique à sa sortie, franchit ici un cap visuel impressionnant. Grâce à une combinaison savamment orchestrée de mods et d’optimisations, le jeu semble littéralement reprendre vie. Chaque détail est peaufiné pour offrir une immersion totale.

L’éclairage, entièrement retravaillé grâce au ray tracing, est l’un des aspects les plus marquants. Les ombres sont plus douces et naturelles, les reflets scintillent avec réalisme, et la lumière s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les textures, elles aussi, ont été revisitées en profondeur. Tout, des pavés des villages aux armures des personnages, affiche un niveau de détail saisissant. Les créatures, déja impressionnantes, semblent encore plus redoutables avec leurs nouvelles textures en 8K. On remarquera également tout le travail réalisé sur l’eau, qui bénéficie d’un superbe lifting et permet de profiter de The Witcher 3 dans des conditions encore plus immersives.

Pour atteindre un tel niveau de qualité dans The Witcher 3, il faut du matériel haut de gamme. Digital Dreams utilise une configuration impressionnante :

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090

: NVIDIA RTX 4090 Processeur : Ryzen 9 7950X

: Ryzen 9 7950X RAM : 32 Go Kingston Fury 6000 MHz

Digital Dreams ne se contente pas de pousser les réglages au maximum. Il utilise une série de mods pour transformer complètement le jeu.

ReShade Preset : ce preset, disponible sur la page Ko-Fi, améliore les couleurs, l’éclairage et les contrastes.

: ce preset, disponible sur la page Ko-Fi, améliore les couleurs, l’éclairage et les contrastes. Mods graphiques : une modlist gratuite, accessible sur Nexus Mods, permet de recréer cette version.

Source : Digital Dreams