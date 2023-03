The Walking Dead Saints and Sinners ne va pas se faire que des copains avec cette nouvelle. L'upgrade PSVR 2 ne sera pas gratuite pour tous.

The Walking Dead Saints & Sinners profitera de la sortie du deuxième opus ce mois-ci pour débarqué lui aussi sur PSVR 2. Une upgrade de la version PSVR (PS4) est bien entendu prévu, mais elle ne sera malheureusement pas gratuite pour tout le monde. Pas même pour ceux qui ont eu le jeu via leur abonnement PS Plus.

La mise à jour PSVR 2 de The Walking Dead Saints and Sinners gratuite... mais pas pour tout le monde

The Walking Dead Saints and Sinners 2 arrive bientôt avec, dans son sillage, le premier épisode de la franchise qui en profitera pour s’offrir une grosse mise à jour. PSVR 2 oblige, et donc PS5, on parle donc ici d’un portage qui demande de réadapter les contrôles aux nouveautés apportées par le casque de Sony et ses nouvelles manettes. Les améliorations devraient donc être nombreuses, du moins sur le papier. Comme une reconnaissance des mouvements supérieure, de nouvelles possibilités de gameplay, des améliorations graphiques, etc.

C’est d’ailleurs sur cet argument que se base Skydance pour défendre sa décision de rendre la mise à jour PSVR 2 payante pour les joueurs qui ont acheté le jeu en édition standard. Celle-là même qui a déjà été offerte au PS Plus il y a de ça un bon moment. Les possesseurs de l'édition standard du jeu devront alors débourser 10€ supplémentaires s’ils souhaitent porter leur jeu sur PSVR 2.

Les propriétaires de l’édition spéciale Tourist Edition n’auront quant à eux rien à débourser.

Autant vous dire que sur les réseaux sociaux, ça jase déjà. Pour le moment, Skydance ne semble pas vouloir revenir sur ses positions pour le moment.

The Walking Dead Saints and Sinners sera disponible sur PSVR 2 dès le 21 mars prochain. Le jeu sera disponible seul ou en pack avec The Walking Dead Saints and Sinners : Chapitre 2 - Retribution.

Oui, j'ai écris le nom complet par pur plaisir.