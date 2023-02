The Walking Dead Saints and Sinners 2 se montre une nouvelle fois sur PSVR 2 et ça promet d'être dément et flippant !

The Walking Dead : Saints and Sinners - Chapitre 2 : Retribution. Un nom à rallonge qui cache la suite d’un des jeux VR les plus appréciés de ces dernières années. Le FPS de survie ultra immersif de Skydance arrivera bientôt sur PCVR (Via Steam et Meta) mais aussi sur PSVR 2 dès le mois de mars, et il compte bien profiter des dernières technologies de Sony.

The Walking Dead Saints and Sinners 2 se montre encore sur PSVR 2

The Walking Dead : Saints and Sinners 2 s’annonce en effet particulièrement immersif et profitera notamment des gâchettes adaptatives et du retour haptique exclusif au casque de Sony pour nous en mettre littéralement plein la tronche.

Comme nous le montre cette nouvelle bande-annonce, dans cette suite, on reprend le rôle du fameux « Touriste », héros anonyme qui tentera de survivre une nouvelle fois aux horreurs de ce monde post-apocalyptique.

Le jeu devrait proposer tout un tas de nouveautés comme des armes et des mécaniques de jeu inédite. Par exemple, on pourra désormais défourailler du zombies à grands coups de tronçonneuse, et d’ailleurs affronter des hordes entières de morts-vivants.

Les affrontements armés contre d’autres survivants seront également présents avec plusieurs séquences d’infiltration notamment. En espérant que l’IA arrive à suivre cette fois, ce n'était pas folichon de ce côté-là dans le premier épisode.

The Walking Dead Saints and Sinners 2 est attendu le 21 mars prochain sur PSVR2 , mais aussi PCVR via Steam et Meta.

Aux côtés du terrifiant The Dark Pictures Switchback, le jeu fait partie des grosses sorties jeux video de mars 2023 et représentera fièrement le survival horror sur PSVR 2. Au même titre que Resident Evil Village d'ailleurs, dont le mode VR est d'ores et déjà disponible avec une simple mise à jour. Une démo de ce dernier est également disponible si vous voulez tester la bête avant de l'adopter.