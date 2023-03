The Walking Dead c’est terminé. Après 11 saisons, la série phare d'AMC s'est arrêtée, mais la franchise continuera bientôt de capitaliser sur son univers et ses personnages. Deux gros spin-offs, Dead City (avec Maggie et Negan) et TWD : Daryl Dixon (inutile de dire qui est le personnage principal ici) sont d’ailleurs particulièrement attendus et ne devraient plus tarder à voir le jour. L’un d’eux vient même d’enfin dater la diffusion de son tout premier épisode en nous servant un trailer qui promet du très lourd. Dans le même temps, Fear The Walking Dead date le début de son ultime saison.

C’est le spin-off Dead City qui est revenu sur le devant de la scène il y a peu avec une courte bande-annonce pour nous donner une date de diffusion sur la chaîne AMC.

L’intrigue se placera 2 ans après la fin de la série principale. Maggie partira à New York à la recherche de son fils Hershel, enlevé par de nouveaux grands méchants. Contre toute attente, elle sera accompagnée de Negan, l’assassin de son mari qui a finalement su se faire une place de choix parmi les personnages clés de la franchise. The Walking Dead : Dead City débutera dès le 18 juin prochain sur AMC. Mais nous ne connaissons pas encore le diffuseur pour notre territoire.

De ce que nous montre la bande-annonce, la série s’annonce particulièrement sombre et bien plus anxiogène que ce dont on a été habitué jusqu’ici. Les zombies, pardon, les rôdeurs, seront bien entendu toujours de la partie et en grand nombre. D’ailleurs, il semblerait que ceux-ci soient plus agressifs que jamais. On ne sait pas si c’est l'effet de la bande-annonce ou si l’on doit s’attendre à des surprises, mais le trailer nous laisse apercevoir une bestiole bien plus menaçante et cradingue que ce dont on a été habitué (à 0:08).

Fear the Walking Dead se termine bientôt

Dans le même temps, on apprend que Fear the Walking Dead, la série spin-off actuellement la plus populaire du moment, se terminera finalement après 8 saison de bons et loyaux services. Les première épisodes de cette ultime saison débarqueront dès le 14 mai prochain et devrait donc commencer à boucler toutes les intrigues en cours. Après ça, Morgan, Madison et compagnie normalement, c'est fini.

Daryl Dixon à Paris

Si Maggie et Negan visiteront la grande pomme, Daryl quant à lui se retrouvera chez nous, en France. Le motard très apprécié des fans atterrira bien malgré lui dans la capitale de l’hexagone. On ne sait malheureusement pas encore grand-chose de la série et elle ne s’est pas encore montrée. En revanche, on sait que le tournage se passe bien et on a également eu le droit à quelques visuels ici et là en fin d'année dernière (on vous les redépose ci-dessous). The Walking Dead : Daryl Dixon devrait être diffusé dans le courant de l’année. Une fois encore, nous ne savons pas quelle plateforme s’en occupera en France.