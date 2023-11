Après le lancement désastreux de Skull Island: Rise of Kong le mois dernier, GameMill Entertainment fait à nouveau parler de lui e avec The Walking Dead: Destinies. Disponible dans quelques jours partout , ce jeu semble atteindre de nouveaux sommets dans la médiocrité. Un art ?

The Walking Dead : une nouvelle humilation

Des extraits partagés sur X/Twitter montrent des cinématiques et un gameplay tellement saccadés qu'ils en deviennent captivants malgré eux. Étonnamment, le doublage est parfois acceptable, mais le style des cinématiques en "stop-motion" ressemble à un assemblage d'images fixes.

Dans une année marquée par la sortie de The Lord of the Rings: Gollum de Daedalic Entertainment, développé dans des conditions difficiles, GameMill parvient à sortir deux jeux d'une qualité similaire. À ce stade, on pourrait presque envisager une nouvelle catégorie aux Game Awards pour célébrer ce genre de jeu. Il faut bien admettre que c'est assez savoureux :

C'est quoi ce jeu ?

À la base, The Walking Dead: Destinies part d'une très bonne idée. À savoir revivre les grands moments de la série en pouvant changer le cours de l'histoire. Tuer Rick avec Shane, etc. Malgré un côté intéressant sur le papier, le jeu échoue spectaculairement à réaliser même ses idées les plus fondamentales. Et c'est dommage.

Le jeu couvre les trois premières saisons et demie de la série télévisée The Walking Dead, permettant théoriquement aux joueurs de prendre des décisions clés et de changer le cours de l'histoire. Cependant, l'impact de ces choix sur l'histoire principale est minime, les événements majeurs se déroulant de manière similaire à la série, avec peu de variations.

Sur le plan narratif, The Walking Dead: Destinies s'avère visiblement aussi décevant. La majorité des cinématiques se résument à des séries d'images fixes doublées, exécutées de manière maladroite et gênante. Le jeu traverse également l'histoire trop rapidement, en omettant des séquences cruciales et des personnages importants.

Le gameplay, mélangeant furtivité et combat dans des missions linéaires, est également critiqué pour son manque de profondeur. Les bugs fréquents affectent l'expérience de furtivité, et même lorsque le système fonctionne comme prévu, il est facile de manipuler les ennemis. Bref, ça semble être catastrophique.