Tout comme de nombreux comics, la licence Walking Dead a eu le droit à beaucoup d’adaptations ; comme la très célèbre série du même nom qui s’est achevée avec 11 saisons, mais qui continue avec plusieurs spin-offs. Le jeu vidéo n’a pas échappé à ce phénomène avec par exemple The Walking Dead par Telltales Games, récompensé comme étant le « meilleur jeu de l’année » en 2012, lors des Video Games Awards. On ne pourra pas en dire autant de TWD Destinies, sorti l'année dernière, qui lui pourrait remporter le titre du pire jeu de l'année haut la main. Autant dire qu'avec de telles adaptations, les fans sentent délaissés, mais ils pourront mettre la main sur un jeu plus complet prochainement.

Un nouveau jeu Walking Dead arrive en France

La licence The Walking Dead revient avec un nouveau jeu de rôle grâce à AMC Networks et Free League Publishing et présenté par Arkhane Asylum Publishing en France. Eh oui, quoi de mieux qu’un univers où chaque choix compte pour survivre et ne pas finir en zombie pour créer un jeu de rôle ? Plusieurs éléments seront à prendre en compte. Il y a par exemple le stress face à une situation qui, mal géré, peut mener à la mort.

Vous pourrez interpréter des personnages inspirés de la série The Walking Dead ou juste de simple habitant d’une ville forcé de lutter contre l’extinction. Votre avenir est en partie régi par l’occupation que vous aviez avant le virus (Criminel, Médecin, Fermier, Parent au foyer, etc). Par exemple, si vous décidez que vous étiez un laissé pour compte, vous commencerez la partie avec plus d’agilité et de discrétion, car personne ne vous connaitre du monde d’avant.

À vous et à votre maître du jeu de gérer les conflits internes dans le groupe, de survivre aux morts-vivants. Il faudra également de superviser les ressources nécessaires pour surmonter ces épreuves. À noter que même s’il n’y a rien de graphique, les événements peuvent quand même être violents et très sombres. Ils ne sont pas adaptés à tous les publics.

Plusieurs offres disponibles

Derrière ce nouveau titre, l’on peut retrouver à la conception Nils Hintze (Tales from the Loop, Vaesen). Joe LeFavi est à la production (jeux de rôles ALIEN et Blade Runner). Ce dernier a d’ailleurs transposé les règles de ces deux travaux à Walking Dead. Elles sont avant tout conçues pour ne pas gêner l’immersion des joueurs. Pour l’instant, The Walking Dead Universe : Le jeu de rôle officiel, n’est disponible qu’à la précommande via la campagne de financement. Les envois sont prévus pour la fin 2024.

Comme pour chaque campagne de précommande, plusieurs paliers sont prévus. N'en attendez pas autant que ceux d'Avatar Legends ou du RPG Assassin's Creed. Pour le moment seul un bonus est à la clé : l'indispensable bloc de fiches de personnages, offert à tous les contributeurs si le financement atteint les 30 000 euros. Pour les intéressés, voici les contreparties disponibles :