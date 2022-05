Depuis quelques années les RTS se font tout de même plus rare. Mais THQ Nordic souhaite relancer l'interet avec The Valiant, un jeu de stratégie 100% médieval.

The Valiant est présenté comme étant un RTS d'action avec des éléments RPG, conçu pour apporter une nouvelle expérience aux joueurs qui veulent quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Axés sur des combats plus tactiques avec des forces réduites, la construction semble avoir moins d'importance que dans un plus classique Age of Empires.

The Valiant souhaite changer du RTS plus traditionnel

Les joueurs pourront se lancer dans une vaste campagne avec 15 missions et chaque mission devra être soigneusement préparée via un petit nombre de troupes et des héros ayant chacun 3 arbres de compétences. The Valiant propose également deux modes multijoueurs différents : compétitif et coopératif. Alors que la campagne du jeu est conçue comme une expérience solo, 3 amis peuvent profiter ensemble du mode Last Man Standing et se défendre contre des vagues d'ennemis, y compris des mini-boss et des boss. .

Aussi du PVP

Le mode PVP propose des scénarios 1vs1 ou 2v2 qui consistent en des affrontements rapides où les joueurs capturent des points de contrôle.

Cadre historique mais scénario fictif

Dans The Valiantt le protagoniste principal Theoderich prend les armes pour arrêter Ulrich, son ancien frère d’armes qui met l’Europe et la Terre Sainte à feu et à sang dans sa quête pour retrouver une ancienne relique du nom de Bâton d'Aeron.

Le jeu est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series pour une date encore inconnue.