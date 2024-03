En 2019, un nouveau jeu inspiré de l'oeuvre de Lovecraft est arrivé sur le devant de la scène. The Sinking City a divisé les joueurs, mais globalement, ça reste un titre plutôt convaincant. Alors oui, il souffre de quelques problèmes techniques, c'est indéniable. Le gameplay n'est pas parfait, mais son ambiance et son histoire arrivent à compenser ces petits soucis. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre pour la plupart des fans : il n'y aurait malheureusement jamais de suite. Eh bien, le studio vient de prouver qu'on a eu tort.

The Sinking City 2 est une réalité, voici le premier trailer

Aux dernières nouvelles, la situation était tendue entre Frogwares et son éditeur Nacon. Au final, le studio ukrainien a réussi à gagner une longue bataille juridique, donnant ainsi de l'espoir pour un potentiel deuxième opus. Tout ça nous mène à la conférence d'hier soir, le Xbox Partner Preview. The Sinking City 2 a été dévoilé au grand jour, à la surprise générale. Une nouvelle aventure nous attend dans un univers poisseux, étrange, et digne de l'oeuvre de Lovecraft. Bien sûr, on a eu une bande-annonce à se mettre sous la dent, mais elle n'a pas montré de gameplay. Par contre, on sait qu'il sera développé sous Unreal Engine 5 et qu'on explorera la ville d'Arkham.

Il y a juste un hic dans cette histoire. En vérité, la communauté va devoir mettre la main à la poche si elle souhaite mettre les mains sur The Sinking City 2. Pour cause, la production de ce second volet coûte de l'argent, et pour l'obtenir, la firme va passer par une campagne de financement participatif via Kickstarter. Ce n'est pas idéal, mais il n'a probablement pas d'autre choix après sa séparation avec Nacon. Malgré ça, on nous dit tout de même que la date de sortie est fixée en 2025, sans plus de précision. En tout cas, on nous promet un jeu davantage axé sur l'horreur, contrairement à son aîné. On est curieux de voir le résultat.