The Settlers est le prochain gros jeu de gestion de chez Ubisoft. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il se fait attendre. Nous avions eu l'occasion d'y toucher la toute première fois en... 2019 pendant la Gamescom. C'est dire ! À l'époque il devait sortir cette même année avant de finalement être retardé à 2020. Pandémie oblige, le jeu avait ensuite était repoussé le 17 mars 2022.

Il faudra être encore plus patient puisque cette fois les développeurs ont voulu s'exprimer via un billet sur le compter Twitter officiel du jeu.

Bonjour aux fans de « The Settlers »,

La récente Bêta fermée fut une excellente opportunité, pour les joueurs participants, de partager leurs retours concernant l’état actuel du jeu, et nous souhaitons vous remercier pour votre implication.

L’étude de ces commentaires a mis en évidence, pour notre équipe, le fait que la qualité du jeu n’est pas encore conforme à la vision de l’équipe. De ce fait, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu à une date ultérieure pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible.

Nous vous tiendrons au courant en temps voulu, et nous partagerons plus de détails sur les prochaines étapes de The Settlers.

Merci pour votre compréhension et votre soutien constant.

Votre équipe « The Settlers »