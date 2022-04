Supermassive Games sort le grand jeu pour son prochain jeu d'horreur narratif The Quarry. Le titre aura un très grand nombre de fins et d'embranchements plus ou moins impactants.

Will Byles, le game director de The Quarry, et ses équipes se font actuellement des nœuds au cerveau pour faire rentrer le nombre hallucinant de fins prévues dans le jeu.

The Quarry : une montagne de fins

The Quarry, le nouveau jeu d'horreur de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology...) avec des acteurs de Scream et Freddy aura 186 fins uniques.

Nous avons mis au point 186 fins différentes pour ces personnages et pas seulement des dénouements dans lesquels ils sont vivants ou morts. Les histoires qu'ils ont en cours de route sont extrêmement variées.

Pour vous donner une idée, Detroit Become Human qui était déjà assez tentaculaire n'avait "que" 99 fins. Et si ça peut sembler "facile" pour des habitués du genre, ça ne l'est pas :

Les embranchements sont vraiment un cauchemar mathématique. C'est tout simplement exponentiel. Ces embranchements peuvent avoir de grandes comme de petites conséquences. Certains affecteront de manière notable l'arc global de l'histoire, tandis que d'autres auront un impact sur les relations entre les personnages.

a ajouté Will Byles dans un entretien avec nos confrères d'IGN. Ce n'est pas une mince affaire ni pour les développeurs... ni pour les acteurs qui enregistrent les séquences.

Des acteurs aux nerfs d'acier

Will Byles, qui fut le game director d'Until Dawn, aborde le scénario de The Quarry comme un film... qui demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Autant pour le studio que pour les acteurs qui doivent non seulement tourner un nombre très élevé de scènes, et alterner entre chacune d'elles.

Nous l'écrivions comme un scénario de film. Sur un long-métrage, les acteurs ont l'habitude d'avoir des scripts de 100 pages, mais celui-ci fait plus de 1000 pages. Les acteurs peuvent être préoccupés. Nous devons tourner 50 pages par jour, c'est du jamais vu. C'est une quantité folle de séquences.

À la lecture des propos, on commence à comprendre pourquoi des comédiens chevronnés tels que David Arquette (la saga Scream), Lance Henriksen (Aliens, Terminator) ou même Brenda Song (The Social Network, Dollface).

The Quarry sortira le 10 juin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les trente premières minutes sont déjà disponibles.