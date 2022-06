Ce ne serait pas un vrai E3 / Summer Game Fest sans une conférence bien déjantée de Devolver Digital. Comme d’habitude l’éditeur a réussi à mettre la main sur de jolis jeux, dont un certain The Plucky Squire.

Déçus par la conférence du Summer Game Fest 2022 ? Devolver a tenté de rattraper le coup quelques minutes plus tard avec un show toujours aussi barré. Le fleuron de l’édition de jeux indépendants a d’ailleurs marqué la soirée avec une jolie surprise: The Plucky Squire.

The Plucky Squire, la belle surprise signée Devolver Digital

Si sa conférence est surtout attendue pour son humour complètement barré, Devolver Digital parvient souvent à créer la surprise en allant dénicher certaines futures pépites de la scène indépendante. Et l’édition du Summer Game Fest 2022 ne déroge pas à la règle. Un certain The Plucky Squire est devenu avec une simple bande-annonce l’un des jeux les plus en vue du stream de l’éditeur.

The Plucky Squire suit les aventures de Jot et ses amis, des personnages de contes pour enfants qui découvrent un monde tridimensionnel en dehors des pages de leur livre. Quand Humgrump découvre qu’il est le grand méchant de ces histoires, il décide de les expulser de leur monde pour assurer la victoire des forces du mal et changer à jamais le récit de ces histoires. Résultat, le jeu enchaîne les phases 2D et 3D, où il sera question de puzzles, de séquences shoot-them-up, de jetpack et de plein de petits mini-jeux.

Derrière ce titre au concept et à l’esthétique enchanteurs se cache le studio All Possible Futures, fondé par James Turner, l’ancien directeur artistique de Pokémon Épée et Bouclier et Jonathan Biddle, co-réalisateur de The Swords of Ditto. The Plucky Squire sera disponible dans le courant 2023 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.