Sans nouvelle depuis un an, The Outlast Trials s'est octroyé une sortie remarquée à la Gamecom 2022. Une bande-annonce terrifiante qui dévoile l'arrivée d'une bêta cette année.

Avant un éventuel Outlast 3, le studio indé Red Barrels va tenter d'amener sa franchise sur un autre terrain. Celui de la coopération. Et après un long silence, The Outlast Trials a donné de ses nouvelles.

The Outlast Trials, une nouvelle expérience co-op

Attendu pour 2021 puis 2022, The Outlast Trials arrivera via une bêta fermée du 28 octobre au 1er novembre 2022 sur PC. On ne sait pas si une version PS5 et Xbox Series X|S est chantier ou non.

Si l'expérience peut être vécue seule, cet épisode a été pensé par les développeurs pour la co-op jusqu'à 3 joueurs. Vous pourrez ainsi compter sur l'aide précieuse d'un allié pour franchir un obstacle et éviter de trépasser. On peut même poser des pièges pour ralentir notre bourreau, le tout dans une ambiance qui se rapproche de Saw avec une dose d'Orange Mécanique.

Ce projet se déroule en pleine Guerre Froide alors que des cobayes ont été recrutés par la Murkoff Corporation. La société derrière l'asile d'Outlast. Le but de ces enrôlements est de tester des méthodes de lavage de cerveau et de contrôle mental. Un programme réjouissant !

La bande-annonce dévoile une atmosphère dingue, avec des litres d'hémoglobine, des automates etc. Bref, ça promet en croisant les doigts que le trailer soit bien représentatif.