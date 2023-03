Outlast est l'une des franchises horrifiques les plus flippantes qui soit. Mais pour le prochain épisode, The Outlast Trials, les développeurs changent la formule. Vous allez peut-être crier, mais vous ne serez pas seuls.

The Outlast Trials va bousculer la série avec l'introduction d'une dimension coopérative jusqu'à 4 joueurs. Dans un contexte en pleine guerre froide, des humains sont recrutés contre leur gré par la Murkoff Corporation. Une fois emprisonnés, ces derniers sont utilisés pour des tests de lavage de cerveau et de contrôle mental. Les joueurs devront s'entraider pour survivre en déjouant les pièges qui les empêchent de fuir.

À l'époque de la guerre froide, des cobayes humains sont recrutés de force par les aimables gens de la Murkoff Corporation dans le but de tester des méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle mental. Dans un monde pétri de méfiance, de peur et de violence, votre moralité sera remise en question, votre endurance sera testée, et votre santé mentale sera brisée. Tout cela au nom du progrès, de la science, et du profit. Travaillez aux côtés de vos amis pour tenter de survivre.