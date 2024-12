Annoncé pour la toute première fois en 2021, The Outer Worlds 2 d'Obsidian Entertainment se montre enfin avec du gameplay et une fenêtre de sortie, ça s'annonce spatial.

Six ans après The Outer Worlds premier du nom, un titre dans l'espace avec une ambiance très similaire à Fallout, Obsidian nous revient donc avec The Outer Worlds 2, qui refait surface après trois ans d'absence pour nous donner un tas de nouvelles prometteuses.

The Outer Worlds 2, une suite vraiment deux fois plus énorme ?

Comme son tout premier trailer en 2021, cette nouvelle bande-annonce de The Outer Worlds se montre aussi déjantée et bourrée d'humour, avec cette patte qui rappelle forcément un titre emblématique d'Obsidian, Fallout New Vegas. La différence ici est que nous avons droit à un peu de gameplay. Celui-ci se montre relativement similaire au premier opus, avec un nouvel arsenal et de nouveaux adversaires à affronter. Cette suite se montre cependant plus aboutie graphiquement.

Obsidian nous promet avec ce nouveau trailer un jeu deux fois plus grand et deux fois plus fou. Reste à voir en réalité ce que le studio nous réserve avec The Outer Worlds 2. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il devrait sortir courant 2025 sur PC, Xbox Series, le Game Pass, mais également sur PS5. Le studio va donc être particulièrement équipé, puisqu'en février sortira Avowed, un jeu dans l'univers de Pillars of Eternity, mais avec cette fois une patte à la The Elder Scrolls.

Source : Obsidian Entertainment sur YouTube