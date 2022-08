Les dinosaures reviennent à la mode dans le jeu vidéo et nous pouvons aujourd'hui découvrir une nouvelle vidéo de The Lost Wild. Un jeu d'horreur survie en milieu... hostile ?

The Lost Wild est donc un jeu de survie/horreur (ou inversement selon votre préférence) dans lequel vous devez explorer un monde mésozoïque avec de nombreux dinosaures qui voudront votre peau dans le sens littéral du terme. Très clairement inspiré de Jurassic Park : Le Monde Perdu dans sa mise en scène, nous devrions avoir le droit à pas mal d'aspects survie.

The Lost Wild World

On retrouve pas mal de clins d'œil à la saga Jurassic Park, déjà l'usage d'un bâton lumineux pour attirer l'attention d'un dinosaure carnivore, une scène où des stégosaures viennent s'abreuver dans un ruisseau... Bref, le jeu qui est développé par Great Apes Games souhaite montrer un monde vivant et cohérent dans lequel il sera question de jouer "au jeu du chat et à la souris". Clairement, vous, pauvre humain, êtes la proie :

Tenez bon et ne laissez pas l’ennemi sentir votre peur. Vous pouvez temporairement effrayer ces mortels prédateurs en utilisant le feu et des armes non létales. Dans The Lost Wild, les dinosaures sont curieux et de nature à s’adapter, mais ils peuvent reculer quand ils sont surpris ou intimidés. Observez bien leur comportement et vous trouverez peut-être comment les vaincre.

Le jeu s'inspire aussi d'un certain Firewatch notamment car notre personnage va être en contact radio constant avec un interlocutoire. The Lost Wild est prévu pour 2024 et il est d'ors et déjà possible de l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam..