The Last of Us Part 1 met encore de nombreux PC à genoux, mais Naugthy Dog vient d’annoncer une excellente nouvelle.

Nous ne vous apprenons rien, la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC, le remake du jeu culte de Naughty Dog, a été un véritable désastre. Si quelques joueurs n’ont visiblement pas eu de problèmes, beaucoup de ceux ayant acheté le jeu dès sa sortie ont rapidement déchanté. Bugs, crashs, problèmes d’optimisation… une catastrophe incompréhensible dont Naughty Dog s’est déjà excusé. Le studio a d’ailleurs travaillé d’arrache-pied pour remettre son jeu dans le droit chemin et l'a déjà patché plusieurs fois. Mais ce n’est pas encore ça. Toutefois, la majeure partie des problèmes devrait bientôt être résolue avec un gros patch très attendu qui devrait rectifier de nombreux bugs critiques.

Un nouveau gros patch pour The Last of Us sur PC

C’est en tout cas ce que nous annonce le studio sur Twitter en teasant l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour pour la semaine prochaine. The Last of Us Part 1 aura donc le droit à un patch 1.0.4 dans quelques jours et les développeurs nous affirment qu’il devrait nettement améliorer les choses.

Dans le petit tweet partagé en ligne, les Dogs déclarent que ce prochain patch devrait améliorer le framerate, rectifier plusieurs bugs graphiques, stabiliser les soucis concernant les textures et corriger de nombreux crashs. D’autres correctifs seront bien entendu de la partie, mais le gros est là. Il n'y a plus qu'à patienter désormais.

Un remake pourtant incontournable

The Last of Us Part 1 sur PC devrait donc proposer une expérience bien plus agréable pour un grand nombre de joueurs encore victime de divers problèmes techniques. Et c’est dommage, puisque le titre est l’un des plus marquants de ces dernières années. Les fans de longue date le savent, The Last of Us a chamboulé l’industrie lors de sa sortie en 2013 sur PS3, en mettant la barre très haute en termes de narration, de mise en scène et de technique.

Son remake n’est pas en reste sur PS5 puisqu’il conserve exactement les mêmes qualités que le jeu originel, et améliore absolument tout le reste. Le gameplay est plus fluide, les graphismes sont nettement améliorés et pratiquement, tout a été entièrement retapé, notamment les environnements parfois méconnaissables tant ils ont changé, même si la structure du level design reste identique au jeu originel.