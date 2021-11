Le tournage de l’adaptation en série télé de The Last of Us par la chaîne américaine HBO semble à l’opposée du développement des jeux du même nom. La création de ces derniers se fait toujours dans le plus grand des secrets, avec une confidentialité digne des plus importants secrets d’état. Alors que du côté de la série, les passants ont la possibilité de suivre le tournage presque comme s’ils faisaient partie de l’équipe. Ce qui permet aux curieux d’avoir un aperçu de ce que proposera la série.

Un nouvel aperçu de ce que donnera Joel et Ellie à dos de Durillon dans la série The Last of Us vient d’apparaître en ligne. Une fois n’est pas coutume, c’est le compte Twitter "The Last of Us on HBO - Status" qui a relayé la vidéo. Cette dernière, montre Pedro Pascal et Bella Ramsey traversant à cheval le campus du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) de Calgary.

Horsin’ Around

C’est en effet là où se passe actuellement le tournage de la série The Last of Us. Et c’est une étudiante de l’université canadienne qui a eu la surprise de voir les héros de la série de HBO passer à côté d’elle. Pedro Pascal a de son côté remarqué l’étudiante indiscrète et a décidé de s’amuser de la situation.

Même si les fans de l’oeuvre de Naughty Dog le savent déjà, un rappel du casting de la série s’impose. Last of Us version HBO mettra donc en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv et Merle Dandridge dans les rôles Joel, Ellie, Tommy Tess et Marlene respectivement.

The First (season) of The Last of Us

La première saison de TLOU se découpera en 10 épisodes. Certains d’entre eux ont par ailleurs été réalisés par Neil Druckmann le co-auteur et co-réalisateur des jeux. Craig Mazin, producteur exécutif de la série et créateur de Chernobyl, sera lui aussi derrière la caméra pour le besoin de plusieurs épisodes. Comme indiqué précédemment, cette première saison se focalisera sur les événements narrés dans le premier jeu.

The Last of Us n’a pas encore de date de diffusion annoncée aux États-Unis. Même constat pour la France. Et si l'on sait déjà que la série sera sur HBO outre Atlantique, son diffuseur français n'a pas été révélé. Il y a en tout cas fort à parier que d’ici la diffusion, de nombreuses autres photos et vidéos du tournage se seront retrouvées sur la toile.

Que vous inspirent toutes ces photos et vidéos de la série The Last of Us qui apparaissent chaque jours sur les réseaux sociaux ? Vous donnent-elles envie de regarder la série de HBO ? Ou font-elles l’effet inverse ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.