Quand Sony n'aime pas quelque chose, il ne rigole. L'éditeur de la célèbre licence The Last of Us vient de prendre une décision forte qu'on peut tout à fait comprendre.

Avec The Last of Us, Sony et Naughty Dog possèdent un véritable joyau entre les mains. Les jeux de la série font tous l'effet d'une bombe à leur sortie, même lorsqu'il s'agit du remake d'un titre encore largement dans l'air du temps comme The Last of Us Part 1. Malgré cette sortie au mois de septembre 2022, The Last of Us 2, dernier jeu original de la saga, date de tout de même d'un peu plus de trois ans maintenant. Mais ce n'est visiblement pas ce qui préoccupait Sony depuis quelques semaines, puisque l'entreprise a pris une décision concernant un titre qu'on peut qualifier de... déroutant.

Sony sévit, la contrefaçon sur Switch disparaît définitivement

Au début du mois de juillet, le Nintendo eShop a accueilli, comme c'est souvent le cas, une pâle copie d'un titre culte du jeu vidéo. The Last Hope : Dead Zone Survival, édité par Virtual Global Games, proposait d'incarner un binôme de survivants dans un monde post-apo, exactement comme dans le premier The Last of Us. « En tant que personnage principal, votre seul objectif est de survivre et de trouver un moyen d'échapper au chaos cauchemardesque qui vous entoure », indiquait la description du jeu vendu au prix de 8,99 € sur la boutique de Nintendo.

Si nous parlons de ce jeu à l'imparfait, c'est parce qu'il n'est tout simplement plus disponible. Sony s'est fâché et a déposé une plainte pour violation des droits d'auteur. La firme japonaise a donc obtenu gain de cause et soyons honnêtes, peu de joueurs devraient regretter la disparition de cette contrefaçon de The Last of Us assez ridicule. En tout cas, cela ne va certainement pas réfréner les envies de Virtual Global Games de proposer des copies (qu'on peut qualifier de parodies à ce stade) de jeux emblématiques. D'ailleurs, un certain Gangster Life : Criminal Untold, Cars, Theft, Police clairement calqué sur la série GTA est toujours disponible sur l'eShop à 4,99 €, pour les plus téméraires. Le studio a même créé son propre Farming Simulator nommé... Farm Simulator.

Et The Last of Us 3 dans tout ça ?

Par contre, Sony ne pourra rien faire pour empêcher la sortie de The Day Before. Le jeu développé par le studio Fntastic est accusé de plagiat depuis son annonce en janvier 2021. Même s'il est vrai que le titre fait plus que s'inspirer de TLOU et d'autres productions sur beaucoup de points, le MMORPG devrait quand même se distinguer de la licence de Naughty Dog, ne serait ce que par son genre. En revanche, ses trailers inquiétants lui portent vraiment préjudice et ont clairement refroidi les joueurs avant sa sortie fixée au 10 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Pour ceux qui attendent une véritable suite, sachez que The Last of Us 3 serait déjà en développement et que la motion capture pourrait débuter avant la fin de l'année selon les derniers leaks, qu'il convient évidemment de prendre avec des pincettes.