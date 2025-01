Sony a dévoilé un nouveau projet qui promet de vous immerger dans l'univers de The Last of Us comme jamais auparavant. Mais seriez-vous prêt à côtoyer les infectés d'aussi près ?

Vous n'avez définitivement pas fini d'entendre parler de The Last of Us. La licence culte de Naughty Dog a encore de belles heures devant elle. Le mois d'avril sera notamment un moment-clé cette année avec la sortie de la saison 2 de la série produite par HBO et du remaster de TLOU 2 sur PC. Mais l'œuvre semble être une des plus porteuses pour Sony, puisque l'entreprise s'est appuyée dessus pour présenter un tout nouveau projet lors du CES 2025.

The Last of Us bientôt plus immersif que jamais ?

Le CES, le grand salon dédié à la tech, s'est dernièrement tenu à Las Vegas pour son édition 2025. Sony y était évidemment présent. L'entreprise a ainsi pu présenter ce qu'elle a dans ses cartons, dont de nombreux projets liés aux jeux PlayStation. Ainsi, plusieurs adaptations se sont étalées devant nos yeux, dont la série The Last of Us (HBO). Cela dit, ce n'était pas la seule occurrence de la licence des Dogs pendant l'événement.

De fait, Sony a également présenté un tout nouveau concept de divertissement immersif. L'idée est d'inviter un groupe de joueurs dans une pièce dont les murs seraient recouverts d'écran en ultra-haute définition. Ainsi, il serait plongé dans des univers recréés virtuellement, comme celui de The Last of Us, par exemple.

Ainsi, cette “attraction” nous permettrait de vivre des scènes comme si nous étions dans les jeux. Les joueurs sont d'ailleurs équipés d'accessoires, comme des armes factices ou une lampe torche. Ceux-ci permettraient d'interagir avec les écrans. Il ne s'agira donc plus d'incarner Ellie et Joel via une manette, mais de se mettre directement à leur place.

Enfin, pour pousser l'immersion encore plus loin, Sony a pensé son concept comme devant solliciter tous nos sens, en tout cas dans la mesure du possible. La vue et l'ouïe sont les plus évidents et les accessoires impliquent un investissement physique. Vous pourrez également compter sur votre odorat, avec des odeurs diffusées dans la pièce. Eh oui ! Vous pourrez sentir les infectés de The Last of Us grâce à cette attraction.