Un gros problème qui touche le PlayStation Store, et qui agacent sérieusement les joueurs, vient de s'en prendre à The Last of Us. Et la situation est complètement lunaire.

On sait désormais quel sera le prochain jeu de Naughty Dog ! Comme annoncé aux Game Awards 2024, les Dogs travaillaient en secret sur une nouvelle licence, qui est en développement depuis 2020 déjà. Aucun fenêtre de sortie n'a été annoncée, mais on peut probablement tabler sur un lancement en 2026 au maximum. Après plus de 11 ans et la naissance de The Last of Us, le studio est donc enfin sur quelque chose de totalement inédit avec Intergalactic The Heretic Project.

Un clone de The Last of Us qui n'a pas honte

Le prochain jeu de Naughty Dog avec Troy Baker, qui fait l'actu grâce à son rôle dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, ne sera donc pas The Last of Us 3 mais Intergalactic The Heretic Project. On reverra à n'en pas douter Ellie lors d'une troisième aventure, mais en attendant, TLOU est victime d'un plagiat plutôt visible et honteux.

Des internautes ont effet découvert une fiche pour un mystérieux soft Forest Ranger Life Simulator. Un jeu qui a tout d'un shovelware et qui utilise comme image d'illustration le modèle de Joel dans The Last of Us avec quelques modifications faciales. De légères retouches qui ne risquent cependant de ne pas être suffisantes tant le plagiat est vraiment énorme. En revanche, Forest Ranger Life Simulator s'éloigne du jeu de Naughty Dog sur son concept.

« Entrez dans la peau d'un garde forestier dévoué et redonnez vie aux trésors cachés de la nature. Votre mission est de restaurer la beauté d'une forêt oubliée en réparant les structures, en nourrissant la faune, en nettoyant les déchets et en fabriquant des outils ». Ce qui essaye de surfer sur The Last of Us a tout d'un shovelware. Un phénomène qui touche le PlayStation Store depuis des années, et qui semble s'être encore renforcé ces derniers temps, au grand désespoir des joueuses et joueurs. Mais le plus improbable, c'est sûrement le fait que l'image soit en toute détente sur une plateforme Sony. Le constructeur japonais va t-il réagir en délistant le jeu ou en retirant à minima l'illustration ?

Source : PlayStation Store.