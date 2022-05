Nouvelle journée, nouvelle rumeur autour de The Last of Us Remake. En ligne de mire cette fois, le mode multijoueur avorté de The Last of Us 2 qui reviendrait d’une autre manière.

Depuis que Bloomberg a lâché l’info, The Last of Us Remake est sur toutes les lèvres. Pour autant, Factions, le mode multijoueur free-to-play se fait toujours attendre. Et ce n’est sans doute pas anodin. On fait le point sur cette dernière rumeur.

Le multijoueur de The Last of Us ne serait plus un free-to-play

Naughty Dog pourrait réserver une belle surprise aux fans. C’est désormais presque un secret de polichinelle, le studio californien travaille sur un certain The Last of Us Remake. Un projet qui refait souvent parler de lui et qui est désormais confirmé à demi-mots par plusieurs développeurs. Pour autant, les contours du jeu sont encore flous. Est-ce que le contenu sera changé pour coller à la série HBO ? Est-ce que les modèles seront modifiés pour ressembler à Pedro Pascal et Bella Ramsey ?

Beaucoup de questions restent en suspens, cependant un journaliste réputé du site Easy Allies pourrait avoir révélé une belle surprise à l’avance. Selon lui, The Last of Us Remake pourrait directement inclure Factions, le mode multijoueur qui était attendu avec TLOU 2. Finalement, la composante online qui était alors prévue en tant que free-to-play avec des microtransactions pourrait se greffer aux aventures d’Ellie et Joel flambant neuf.

Un argument de vente pour TLOU Remake ?

Si la source est sérieuse les pincettes restent de rigueur. Cela ferait en tout cas un argument de poids pour revendre encore le jeu. Nombreux sont celles et ceux qui avaient apprécié le mode Factions lors de sa sortie en 2013. Une version remise au goût du jour serait plus que bienvenue, d’autant que Sony va accélérer ses efforts pour ses jeux-services.

Il faudra encore attendre avant d’avoir le fin mot de l’histoire. En tout cas, il est certain que Naughty Dog ne chôme pas. Entre le mode Factions, The Last of Us Remake, la série HBO et le studio est bien occupé. D’autant qu’il prépare le terrain pour un éventuel Uncharted 5. Espérons que le Summer Game Fest lève le voile sur ce fameux remake.