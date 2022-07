Naughty Dog pourrait-il convaincre Sony de sortir plus d’éditions collector de The Last of Us Part 1 ? Le studio a partagé son désir de faire plaisir aux fans du monde entier.

C’était la grosse déception à l’annonce de The Last of Us Remake. En plus de révéler en grande pompe le jeu qui a longtemps fait l’objet de rumeurs, Sony a également dévoilé une édition collector : la Firefly Edition. Sauf que voilà, elle n’est (encore une fois) exclusive qu’aux États-Unis. Le seul moyen de la posséder actuellement : dépenser 400$ sur eBay et consorts où les scalpers s’en donnent à cœur joie. Pourtant tout espoir n’est pas perdu.

De l'espoir pour le collector de The Last of Us Remake ?

Interpellé sur les réseaux sociaux à ce sujet, Neil Druckmann a confirmé que Naughty Dog était sur le coup. Le studio à l’origine des aventures de Joel et Ellie a confirmé qu’il n’était pas à l’origine de cette décision et qu’il avait exprimé son désir de sortir l’édition collector dans plus de pays. « Crois-moi, on aimerait offrir plus d’éditions Firefly à nos fans ! On a fait passer le message !», explique le créateur de The Last of Us Part 1. Dans un autre message, il confirme également avoir également touché deux mots à Sony concernant l'Europe et les autres pays.

Avec un peu de chance ses mots seront entendus par les équipes marketing de Sony qui se décideront enfin à gâter les collectionneurs et les fans hors États-Unis. Pour l’instant, PlayStation France nous a confirmé qu’aucune édition collector ou autre version spéciale n’était prévue sur notre territoire. Espérons que ça change prochainement, mais ce sera sûrement encore la guerre pour l’obtenir. L’édition Firefly n’était en effet disponible que via le PS Direct américain et elle s’est écoulée en une fraction de minutes. Et il a fallu autant de temps pour que certaines se retrouvent en vente à prix exorbitant.