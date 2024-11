The Last of Us Part I s'offre un nouveau patch certes mineur, mais qui vient corriger des problèmes plutôt handicapants. Ça va faire du bien au jeu sur PlayStation 5.

C'est la valse des mises à jour en ce moment. Avec l'arrivée de la PS5 Pro, de nombreux titres se sont mis à niveau. Pas plus tard qu'hier, nous vous parlions de Baldur's Gate 3, énième titre à s'être offert une belle optimisation. Cependant, les patchs pour le nouveau modèle passent parfois à côté d'autres soucis mineurs. Ça semble être le cas de The Last of Us Part 1, qui reçoit un petit coup de polish supplémentaire après avoir reçu un gros patch d'optimisation. On vous donne tous les détails.

Un petit coup de polish pour le remake de The Last of Us

Les jeux de Naughty Dog comptent parmi les plus importants dans l'écosystème PlayStation. C'est donc sans surprise que nous avons vu The Last of Us 2 ainsi que le remake du premier TLOU se mettre à niveau pour la PS5 Pro. Cependant, quelques petits soucis sont apparemment encore notables sur ce dernier. C'est pourquoi Naughty Dog déploie un patch mineur en complément.

Maintenant disponible dans sa version 2.0, The Last of Us Part 1 rencontre toutefois divers problèmes de crash à la fin du jeu et du DLC Left Behind. Cela devrait maintenant être corrigé avec le patch 2.0.1. Celui-ci résout en plus des problèmes d'affichage et de combat au corps-à-corps. Enfin, un souci plus délicat pour certains est enfin réglé : il s'agit de l'impossible d'obtenir un trophée dans le DLC. Voilà un petit coup de neuf qui va faire du bien au jeu !

Patch notes de la version 2.0.1 de The Last of Us Part 1 :

Correction d'un crash qui pouvait se produire pendant les scènes finales de « Jackson » (chapitre 12 de l'histoire principale) et de « Escape from Liberty Gardens » (la section finale de « Left Behind »).

Résolution d'un problème pouvant survenir lors d'un combat de mêlée.

Correction d'un problème où l'option « Motion Blur » n'était pas appliquée lorsqu'elle était activé.

Correction d'un problème où le trophée « T'en vas pas » de Left Behind ne se déverrouillait jamais si le joueur se plantait avant qu'il ne puisse être décerné.