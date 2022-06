Pourrait t-on avoir le droit à un remake de The Last Of US ? En tout cas un Insider bien connu vient de faire un curieux teasing sur Twitter. Voilà ce que l'on sait.

À chaque jour sa nouvelle rumeur. Aujourd'hui celle-ci concerne The Last of Us Remake. En ligne de mire, sa date potentielle de sortie. Et cela devrait arriver plus vite qu'on ne le pense.

C'est par le biais du réseau social à l'oiseau bleu que l'on apprend la possible date de sortie du titre :

L'insider nommé The Snitch est relativement fiable d'après Tom Henderson, lui aussi très connu pour ses différentes révélations. Si l'on en croit le tweet le jeu devrait potentiellement arriver sur PS5 et PC dès le 2 septembre prochain.

The Last of Us,un gros morceau ?

Une arrivée potentiellement assez rapide puisque cela laisserait donc un tout petit peu plus de 3 mois à Sony pour effectuer la communication autour de The Last of Us Remake . Bien entendu, cela reste au stade de rumeur pour le moment et il faudra patienter dans les prochains jours pour voir si oui ou non Sony tend à confirmer tout cela.

D'ailleurs, il est bon de rappeler que du côté multijoueur, le jeu profiterait du tant attendu mode Factions. Les joueurs l'attendait avec le deuxième opus, mais celui-ci pourrait donc faire une entrée fracassante avec le remake, ce qui permettrait d'à la fois profiter du jeu original et d'un supplément multijoueur, ce qui ne serait pas pour nous déplaire.

Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir le fin mot de l’histoire. En tout cas, il est certain que Naughty Dog ne reste pas les bras croisée. Entre le mode Factions, The Last of Us Remake, la série HBO qui semble très bien avancer et le studio est bien occupé. Autant qu’il prépare le terrain pour un éventuel Uncharted 5. Espérons que le Summer Game Fest lève le voile sur ce fameux remake et qu'on en sache plus sur son contenu et son prix.