Alors que la version PC nécessite encore plusieurs améliorations, Naughty Dog a déployé un nouveau patch de The Last of Us Part 1. Au programme plusieurs corrections de bugs et l'ajout de quelques bonus.

The Last of Us Part 1 est officiellement le premier portage PC raté de Sony. L’éditeur a visiblement sorti cette nouvelle version du jeu un peu trop prématurément pour satisfaire les joueurs avides de découvrir plus en détails l’aventure de Joel et Ellie après la diffusion de la série HBO. Naughty Dog travaille actuellement d’arrache-pied pour corriger le tir avec déjà quatre mises à jour déployées en l’espace d’une semaine dont une conséquente de 15 Go qui s’attaque à plusieurs problèmes majeurs. Pendant qu’une partie de l’équipe continue de peaufiner la version PC du jeu, la mouture PS5 de The Last of Us Part 1 a elle aussi accueilli un patch dans la nuit de mardi 13 avril.

Une nouveau patch pour The Last of Us Part 1 sur PS5

Pendant que Naughty Dog continue de travailler sur divers patchs pour sauver les meubles avec la version PC, le studio californien a déployé une nouvelle mise à jour pour The Last of Us Part 1 sur PS5. Cette version 1.03 du jeu se focalise avant tout sur la correction de nombreux bugs tout en apportant quelques améliorations à l’ensemble comme la synchronisation de la visée d’Ellie dans le standalone Left Behind avec celle de l’aventure principale.

Ce que retiendront surtout les joueurs en revanche c’est l'arrivée du contenu bonus qui n’était alors disponible que sur PC. Pour marquer le coup avec son partenariat avec HBO, Sony avait en effet ajouté de nouveaux t-shirts à débloquer pour Ellie. L’adolescente peut désormais se vêtir de t-shirts avec les logos de Game of Thrones, Deadwood, The Sopranos, The Wire, The Leftovers, mais aussi un de Mortal Kombat II. Les cosmétiques liés à Portal et Left 4 Dead resteront quant à eux exclusifs à la version Steam de The Last of Us Part 1, ce qui semble plus que logique.

T-shirts des séries HBO à débloquer dans The Last of Us Part 1 sur PS5

Patch notes de la version 1.03 de The Last of Us Part 1 PS5

Général

Ajustement de la sensibilité de visée de 1-10 à 1-100, avec une sensibilité minimale plus faible.

Les compagnons lancent désormais des briques sur les ennemis pendant le combat de manière plus cohérente.

Les fusils utilisent désormais le hitscan au lieu de la physique des projectiles pour déterminer s’ils touchent un ennemi.

Augmentation de la cadence de tir de base du fusil à pompe.

La mêlée et le tir peuvent désormais être enregistrés sur le même bouton dans la personnalisation des commandes (Options > Commandes > Personnaliser les commandes).

Le chronomètre du mode Speedrun se met désormais en pause pendant les fondus d'écran noirs.

Les attaques de mêlée utilisant une arme de mêlée à deux mains tuent désormais les ennemis étourdis.

Les attaques mêlées lors d’un sprint étourdissent désormais les ennemis infectés plus longtemps.

Le personnage peut se déplacer plus rapidement après avoir terminé un mouvement d’attaque de mêlée.

Les compagnons sauvent plus régulièrement le joueur des agrippements ennemis.

Les fusils de chasse et les carabines commencent à se recharger plus rapidement après avoir été désarmés.

Les attaques de mêlée qui mettent les ennemis à genoux sont désormais combinées avec les finishers, que le joueur ait une arme de mêlée ou non.

Augmentation de la durée d'étourdissement des ennemis humains après un coup de poing.

Les ennemis ne supplient plus pour leur vie lorsque le joueur ne peut pas les atteindre facilement.

Ajustement de la synchronisation des différents points de contrôle dans le jeu.

Nombreuses améliorations visuelles et ajustements dans le jeu

Nombreux correctifs apportés aux sous-titres, aux textes de l'interface utilisateur et aux lignes du lecteur d'écran.

[Difficulté Réaliste] Réduction de la précision du camion avec une tourelle.

[Mode Permadeath] La chasse au cerf n'est plus considérée comme un combat.

Correction de bugs

Tirer l'arc ne réduit plus la précision du joueur avec les autres armes.

Correction d'un problème où le joueur pouvait tourner autour de sa cible lorsqu'il utilisait des attaques de mêlée en sprintant.

Correction d'un problème où un élan de mêlée peut être annulé en plein élan lorsque l’on porte un fusil de chasse.

Le chargement des fichiers de sauvegarde n'affecte plus le nombre de points de bonus disponibles.

Résolution d'un problème où le rechargement de certaines armes pouvait être interrompu avant que toutes les balles ne soient chargées.

Correction de la précision du pistolet El Diablo lors de l'utilisation de sa lunette.

Résolution d'un problème où les bombes à clou pouvaient être récupérées après avoir explosé.

Les commentaires du réalisateur sont désormais diffusés pendant le générique de fin.

La modification d'une arme est désormais validée plus tôt, de façon à ce que le joueur n'aie pas à répéter l'animation en cas d'interruption.

Les battes de baseball infligent désormais autant de dégâts aux cliqueurs que les autres armes de mêlée à deux mains.

Le joueur ne réussit plus automatiquement le QTE lorsque les ennemis armés d’une machette font une contre-attaque.

Correction d'un problème où les infectés pouvaient utiliser l'attaque d'un ennemi humain lorsqu'ils attrapaient le joueur par derrière.

Correction d'un problème où les compagnons pouvaient mourir au combat à des moments inattendus.

Suppression de certaines positions de couverture qui permettaient aux ennemis de tirer sur le joueur sans se dévoiler.

Les infectés n'utilisent plus dans l'état "supplier pour la vie".

Correction d'un problème où certains objets et ingrédients n'étaient pas ajoutés à l'inventaire du joueur lorsqu'ils étaient collectés.

Correction d'un problème avec certaines scènes de jeu où le joueur pouvait être interrompu s'il était attaqué.

[Prologue] Tommy guidera le joueur de manière plus cohérente.

[Prologue] Correction d'un problème où le joueur pouvait mourir pendant la scène de l'accident de voiture.

[Barrage de Tommy] Correction d'un problème où le personnage pouvait rester coincé derrière une porte pendant le combat au barrage.

[Laboratoire des Lucioles] Tirer sur un médecin ne le rendra plus invincible au lance-flammes.

[New Game+] Tous les types de munitions et d'ingrédients supplémentaires apparaissent désormais correctement lorsque vous jouez en Full Loadout en difficulté Réaliste.

The Last of Us Left Behind

Le mini-jeu d'arcade ne demande pas plusieurs attaques sans dégâts à la suite.

Le bras d'un cadavre a été déplacé au bon endroit.

Amélioration de la précision d'Ellie pour qu'elle corresponde à celle de l'histoire principale.

Accessibilité

Amélioration de l'emplacement des objectifs de l'aide à la navigation à différents endroits

Résolution d’un problème qui affichait le mauvais bouton à l’écran dans certaines circonstances

Correction de soucis d'affichage où certains objets à collectionner ne s'affichaient pas correctement en Mode Contraste élevé.

Résolution de divers problèmes où le mauvais signal sonore était joué lors de l'utilisation des options de Signaux Audio.

Correction d'un problème dans les menus de sélection de chapitres et de rencontres où le lecteur d'écran ne lisait pas les noms des sous-chapitres.

Contenu additionnel