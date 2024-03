Naughty Dog travaillerait déjà sur son prochain jeu, qui devrait en toute vraisemblance être The Last of Us Part 3. Le directeur de la franchise s'est en tout cas récemment exprimé sur le sujet.

Le bien connu Neil Druckmann a ainsi décrit ce nouveau jeu comme étant « extrêmement ambitieux » et « difficile à réaliser ». Des termes qui colleraient bien à la suite The Last of Us, une franchise qui n'a jamais eu peur de ses grandes ambitions. Voyons voir ce que l'homme avait de plus à dire sur ce futur projet.

Le jeu The Last of Us ultime ?

Ces derniers temps, Naughty Dog traverse une assez triste période. Cela a commencé par des licenciements, puis par l'annulation du jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us. Un mal pour un bien, puisque cela a permis au talentueux studio de se concentrer à nouveau sur ses plus gros points forts. À savoir des jeux solo forts en émotions avec une forte valeur ajoutée sur la narration.

Neil Druckmann, directeur de la franchise phare de Naughty Dog, s'est ainsi dernièrement exprimé au micro de Logically Speaking pour parler du nouveau jeu du studio. D'après lui, ce projet se voudra particulièrement ambitieux et difficile à réaliser. « Je me suis déjà rendu à l'évidence qu'il s'agira d'une énorme épreuve. Cela va sûrement causer beaucoup de stress pour l'équipe », a-t-il précisé. Au vu de ses attentes colossales et de sa place au sein de Naughty Dog, tout indique sans le dire qu'il s'agit du prochain The Last of Us. Malgré la tâche apparemment dantesque qui les attend, l'homme indique qu'il mettra tout en œuvre pour rendre le travail « plaisant pour l'équipe ».

Durant l'interview, il indique également prendre beaucoup de plaisir à diriger son équipe et écouteur leurs idées pour leur donner forme. La tâche s'annonce colossale et le développement de ce nouveau jeu devrait donc prendre énormément de temps. Il se pourrait même qu'il s'agisse de l'un des derniers jeux dirigés par Neil Druckmann. Celui-ci avait en effet indiqué par le passé ne plus avoir assez d'énergie pour supporter des jeux d'une telle échelle.

Un travail d'équipe avant tout

C'est une évidence : les jeux ambitieux demandent de grosses équipes. Sauf que les effectifs pour les développer se réduisent en ce moment à vue d'œil. La faute à des vagues massives de licenciements et d'importantes restructurations au sein des studios. Cette réalité n'a certainement pas échappé à Neil Druckmann. The Last of Us Part 1 et 2 avaient déjà posé la barre très haute, et les attentes autour d'une suite sont donc immenses.

Espérons pour Naughty Dog que les choses se passeront bien et qu'ils prendront le temps nécessaire pour nous faire vivre une nouvelle expérience poignante avec leur prochain jeu. Au vu de la popularité des productions de ce talent extrêmement réputé, PlayStation devrait leur donner carte blanche pour développer un jeu à la hauteur de leurs ambitions... n'est-ce pas ?