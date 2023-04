The Last of Us Part 1 est officiellement le « pire » jeu Naughty Dog à ce jour. Le studio se confond en excuses et promet une grosse mise à jour d'ici les prochains jours.

Premier raté pour Sony sur PC. Le portage de The Last of Us Part 1 était fébrilement attendu après la diffusion de la série sur HBO Max. Peut-être pour surfer sur l’engouement de l’adaptation et battre le fer tant qu’il était encore chaud, l’éditeur japonais a semble-t-il sorti le jeu trop prématurément. Malgré un report de trois semaines pour améliorer la qualité de cette version, The Last of Us PC connaît un lancement catastrophique. Bugs plus fous les uns que les autres, soucis graphiques, problèmes de mémoire, les erreurs sont légion. Naughty Dog s’excuse ouvertement sur ses réseaux sociaux et promet un très gros patch pour rectifier le tir.

The Last of Us Part 1 est le jeu le moins bien noté du studio

En plus d’être lui-même cassé, The Last of Us PC brise un triste record. Le portage est officiellement le pire lancement de Naughty Dog, en termes de réception du moins. Les ventes n’ont en effet pas encore communiquées et ne seront très certainement que lorsque les Dogs seront parvenus à corriger le tir. Il a ainsi « l’honneur » d’être le premier jeu du studio californien à entrer dans la catégorie « mixed or average » (avis partagés ou moyens) sur Metacritic avec un score de seulement 56.

Sans surprise, la note attribuée par les joueurs est plus cinglante avec un écart encore plus important. À l'heure actuelle, il se situe à 1,7/10, ce qui est bien en-dessous du portage d'Uncharted qui avait obtenu un score de 4,7/10. De quoi ternir le beau tableau de Naughty Dog resté intact jusqu’alors. Conscient de la déception, les développeurs se sont fendus d’un mot d’excuse sur les réseaux sociaux.

Aux joueurs de The Last of Us Part 1 sur PC. Nous savons que certains d’entre vous n’ont pas fait l'expérience de la qualité de Naughty Dog à laquelle ils s’attendaient. Notre équipe travaille dur pour à la fois résoudre les problèmes empêchant actuellement certains d’entre vous de découvrir le jeu et pour faire en sorte qu’il atteigne le niveau de qualité que vous attendiez et que vous méritez.

Une grosse mise à jour la semaine prochaine

Une déclaration qui intervient après que les joueurs aient rapporté de nombreux bugs impossibles à contourner et qui brisent l’immersion. Sur la plupart des configurations, The Last of Us Part 1 PC souffre de divers problèmes, l’un des plus partagés étant celui qui détruit les modèles des personnages, leur donnant des cheveux et des sourcils pour le moins étranges. A cela s'ajoutent également des crashs au lancement du jeu et toute une autre flopée de bugs visuels qui sont au cœur des mauvaises critiques du jeu. Pour l’heure, Naughty Dog a déjà déployé deux petits patchs, qui seront suivis de plusieurs autres mises à jour.

La prochaine est prévue pour ce mardi 4 avril 2023. Elle s’attaquera principalement aux tremblements de caméra rencontrés lorsqu’un utilisateur joue à la souris et à quelques crashs non précisés. Une plus grosse update sera déployée d’ici la fin de la semaine prochaine. Naughty Dog n’a pas communiqué sur son contenu, se contentant de préciser qu’elle déploiera des correctifs supplémentaires. Encore un peu de patience donc.